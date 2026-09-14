W poprzednim odcinku Beyza publicznie oskarżyła Hancer o próbę zabicia Cihana Gurura. Osaczona dziewczyna w emocjach oznajmiła, że Beyza wcale nie urodziła własnego dziecka. Mukadder postanowiła trzymać wspólny front z Beyzą i Gulsum. Kiedy Engin usłyszał zarzuty Cihana, wyjawił, że to Beyza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 204 - streszczenie

Engin wyjaśni Cihanowi, skąd biorą się jego podejrzenia wobec Beyzy. Hancer nie zmieni zdania i nadal będzie oskarżać Beyzę o kłamstwa. Po rozmowie z ojcem Beyza przyjdzie do Cihana z propozycją układu. Mężczyzna zacznie się zastanawiać, czy może jeszcze jej zaufać.

„Panna młoda” odcinek 204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

204. odcinek „Panny młodej” TVP2 pokaże we wtorek, 22 września 2026 roku, o godzinie 17:20. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Poprzedni, 203. odcinek wyemitowano dzień wcześniej o tej samej porze.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi sama mierzyć się z życiowymi trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin