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W poprzednim odcinku Beyza publicznie oskarżyła Hancer o próbę zabicia Cihana Gurura. Osaczona dziewczyna w emocjach oznajmiła, że Beyza wcale nie urodziła własnego dziecka. Mukadder postanowiła trzymać wspólny front z Beyzą i Gulsum. Kiedy Engin usłyszał zarzuty Cihana, wyjawił, że to Beyza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 204 - streszczenie
Engin wyjaśni Cihanowi, skąd biorą się jego podejrzenia wobec Beyzy. Hancer nie zmieni zdania i nadal będzie oskarżać Beyzę o kłamstwa. Po rozmowie z ojcem Beyza przyjdzie do Cihana z propozycją układu. Mężczyzna zacznie się zastanawiać, czy może jeszcze jej zaufać.
„Panna młoda” odcinek 204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
204. odcinek „Panny młodej” TVP2 pokaże we wtorek, 22 września 2026 roku, o godzinie 17:20. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Poprzedni, 203. odcinek wyemitowano dzień wcześniej o tej samej porze.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi sama mierzyć się z życiowymi trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin