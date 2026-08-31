W ostatnich odcinkach „Splątanych losów” narastały napięcia w pracy, a bohaterowie wciąż próbowali odnaleźć zaginione kobiety z rodziny. Munevver zabrała Mine na spacer, a w szczerej rozmowie z Halilem przyznała, że Ayfer stanęła w jego obronie. Kerem podchwycił sugestię, że Yasemin może czuć do niego coś więcej, chociaż Cem od początku ostrzegał go przed jej możliwą grą. W klinice Ezgi celowo ukryła wyniki badań pacjentki, przez co Meltem mogła upokorzyć Yasemin przy wszystkich współpracownikach. Burak zareagował ostro. Stanął w obronie pielęgniarki i wprost zapytał Yasemin, co właściwie ich łączy. Czy ta rozmowa zmieni coś między nimi i odbije się na zaufaniu w pracy?

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"Splątane losy" odc. 38 - streszczenie

Ezgi rozmawia z Keremem i mówi mu wprost, że Yasemin wykorzystała go tylko po to, żeby wzbudzić zazdrość Buraka. Kerem tłumaczy, że Yasemin jest dla niego tylko przyjaciółką, ale jednocześnie widzi, że ona zaczyna się nim interesować. W tym czasie Pinar zabiera Mine do kawiarni Deniza. Nagle dziewczynka znika, a sytuacja robi się naprawdę nerwowa. Yasemin dzwoni do babci, ale jest opryskliwa i nie chce słuchać żadnych wyjaśnień. Napięcie rośnie też w rezydencji. Munevver zauważa obcego mężczyznę, który fotografuje posiadłość, i od razu każe Suzan wezwać Halila.

"Splątane losy" odc. 38 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Splątane losy” można oglądać kilka razy w tygodniu na antenie TVP1. Jeśli śledzisz perypetie rodziny Ketenci, warto zarezerwować sobie czas we wczesne popołudnie. Odcinki lecą regularnie, więc historia toczy się bez długich przerw. Kolejny odcinek z wątkiem Yasemin i Buraka zobaczysz już wkrótce. Odcinek 38 „Splątanych losów” TVP1 pokaże 4 września 2026 roku o 14:05.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o zamożnej rodzinie, której życie wywraca się do góry nogami, gdy pojawia się Mine. To historia o odkrywaniu bolesnych tajemnic z przeszłości i o próbie odbudowania więzi między pokoleniami. Ważną częścią fabuły jest też relacja Yasemin i młodego lekarza Buraka, której nie ułatwiają konflikty i różnice społeczne. W obsadzie są między innymi:

Nilgün Kasapbaşoğlu

Kayra Aleyna Zabcı

Emir Gülsever

Hazal Güzel

Şerif Bozkurt

Yeşim Ceylan