W "Splątanych losach" zrobiło się gorąco, gdy Yasemin postawiła warunek w zamian za spotkanie z Munevver. W tym czasie Leman, wspierana przez sąsiadki, pogodziła się z Ayfer. To na moment uspokoiło ich relacje. Deniz przeprosiła Pinar i przyznała, że nie chce już nosić w sobie urazy. Munevver wciąż była rozgoryczona i zarzuciła Suzan oraz Halilowi, że przez nich przepadła szansa na odbudowanie więzi z wnuczką. Tymczasem Burak i Yasemin coraz bardziej się do siebie zbliżali, ale obecność Meltem psuła tę znajomość. Czy jej pretensje doprowadzą do trwałego rozłamu w rodzinie?

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"Splątane losy" odc. 36 - streszczenie

Munevver zamyka się w pokoju i w napięciu czeka na telefon od Yasemin. Halil ma ogromne wyrzuty sumienia. Nie potrafi normalnie funkcjonować i przestaje jeść. Ayfer postanawia interweniować i odwiedza swoją pracodawczynię. Przekonuje ją, żeby wybaczyła Halilowi, przypominając o jego lojalności. Burak oskarża Meltem o złe traktowanie Yasemin, a między nimi znów robi się nerwowo. Meltem próbuje nastawić Kerema przeciwko innym, wmawiając mu, że Yasemin jest w nim zakochana. Na koniec Remzi zleca Mahirowi, by śledził Halila.

"Splątane losy" odc. 36 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial można oglądać regularnie na antenie TVP1. To propozycja dla widzów, którzy lubią tureckie, wielowątkowe historie. Jeśli chcecie być na bieżąco, zaplanujcie czas w popołudniowej ramówce. 36. odcinek serialu "Splątane losy" TVP1 pokaże w środę 2 września 2026 roku o 14:05.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

"Splątane losy" to turecki serial obyczajowy o zamożnej Münevver, przed której domem nagle pojawia się dziewczynka o imieniu Mine. To wydarzenie zmusza rodzinę do powrotu do dawnych tajemnic i rozliczenia błędów sprzed lat. Ważnym wątkiem jest też rodzące się uczucie między Yasemin a młodym lekarzem Burakiem. W tle są też konflikty pokoleniowe i trudna walka o odbudowanie zerwanych więzi. W obsadzie są między innymi:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Hazal Güzel (jako Mine)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)