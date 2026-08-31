US Open. Kiedy zagrają polscy tenisiści?

Kiedy mecze Chwalińskiej i Hurkacza?

Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz rozpoczną rywalizację w wielkoszlemowym turnieju jako pierwsi reprezentanci Polski. Ich spotkania zostały zaplanowane jako drugie w kolejności i powinny rozpocząć się około godziny 19:00 czasu polskiego. Rywalką polskiej tenisistki będzie zawodniczka gospodarzy, Amerykanka Taylor Townsend.

Hubert Hurkacz wyjdzie na kort bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji kobiet na danym obiekcie. Przeciwnikiem polskiego tenisisty będzie Bośniak Damir Dzumhur. Mecze Polaków poprzedzą spotkania, które ruszą o 17:00 czasu polskiego, co wpłynie na ostateczną godzinę rozpoczęcia ich pojedynków.

O której godzinie zagra Iga Świątek?

Iga Świątek, rozstawiona w nowojorskim turnieju z numerem ósmym, wyjdzie na kort znacznie później. Triumfatorka US Open z 2022 roku zagra w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Mecz polskiej mistrzyni z Chinką Xiyu Wang rozpocznie się o godzinie 1:00 w nocy naszego czasu (19:00 czasu lokalnego).

Kolejne reprezentantki Polski rozpoczną zmagania w Nowym Jorku we wtorek. Magdalena Fręch zmierzy się z grającą z numerem czternastym Amerykanką Ivą Jovic, natomiast rywalką Magdy Linette będzie brytyjska kwalifikantka Francesca Jones. Warto przypomnieć, że już w niedzielę do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak, z powodzeniem rozpoczynając polskie występy w turnieju.