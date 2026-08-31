Ostatnie odcinki "Splątanych losów" kręciły się wokół rodzinnych pęknięć i prób odbudowania zaufania. Münevver odcięła się od wszystkich i z niepokojem czekała na wieści od Yasemin, a Halila zżerały wyrzuty sumienia. Ayfer wzięła sprawy w swoje ręce i poprosiła pracodawczynię, żeby wybaczyła mu, przypominając o jego lojalności przez lata. W szpitalu iskrzyło, bo Burak wprost zarzucił Meltem, że źle traktuje Yasemin. A Remzi kazał śledzić Halila, co zapowiada kolejne kłopoty dla rodziny. Do czego doprowadzą te wątki i kto na tym ucierpi?

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"Splątane losy" odc. 37 - streszczenie

Münevver zabiera Mine na spacer. W rozmowie z Halilem przyznaje, że Ayfer stanęła w jego obronie. Chce odnaleźć Pakize i Yasemin, a to może sporo namieszać w rodzinie. Tymczasem Kerem mówi Cemowi, że sugestia Meltem poprawiła mu humor, ale słyszy ostrzeżenie: lekarka może nim manipulować z zazdrości. W pracy Yasemin znów ma pod górkę: Ezgi chowa przed nią wyniki pacjentki, a Meltem wykorzystuje to, żeby upokorzyć ją przy wszystkich. Burak reaguje stanowczo, podpowiada Yasemin, żeby to zgłosiła, a potem pyta wprost, czy między nimi jest coś więcej niż przyjaźń.

"Splątane losy" odc. 37 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz zobaczyć, co dalej z bohaterami, szykuj się na popołudniowy odcinek. Warto zarezerwować chwilę, żeby nic ci nie umknęło. Kolejne perypetie rodziny Ketenci i ich bliskich zobaczymy już wkrótce w TVP1. Odcinek 37 "Splątanych losów" TVP1 pokaże 3 września 2026 roku o 14:05.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

"Splątane losy" to turecki serial obyczajowy o skomplikowanych relacjach w zamożnej rodzinie. Spokój domowników kończy się, gdy pod ich drzwiami pojawia się kilkuletnia Mine. Szybko okazuje się, że dziewczynka jest nieznaną wcześniej wnuczką Münevver, a to zmusza ją do zmierzenia się z bolesną przeszłością. Ważnym wątkiem jest też rodzące się uczucie między Yasemin a młodym lekarzem Burakiem. W obsadzie są:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Hazal Güzel (jako Mine)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)