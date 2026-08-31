Poprzedni odcinek „Splątanych losów” upłynął pod znakiem rosnącej nieufności i prób odbudowania zerwanych relacji. Halil zaczął podejrzewać, że Mahir po cichu współpracował z Remzim, co mogło narazić bliskich na niebezpieczeństwo. Yasemin była w szoku, gdy podczas rozmowy z rezydencją telefon odebrała mała Mine. W tym samym czasie Münevver próbowała zbliżyć się do wnuczki i zaproponowała jej spotkanie, licząc na odbudowanie rodzinnej więzi. Tymczasem Tahsin wciąż szukał dziewczynki, bo wierzył, że to ona doprowadzi go w końcu do Yasemin. Jakie będą tego konsekwencje dla bohaterów?

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Splątane losy odc. 35 - streszczenie

W 35. odcinku Yasemin zgadza się na spotkanie z Münevver, ale stawia jeden konkretny warunek. Dzięki wsparciu sąsiadek Leman decyduje się na zgodę i w końcu godzi się z Ayfer. Deniz zdobywa się na szczerość, przeprasza Pinar i przyznaje, że nie chce już żywić do niej urazy. W rezydencji robi się naprawdę gorąco, bo Münevver otwarcie oskarża Suzan i Halila, że przez nich straciła szansę zbliżyć się do wnuczki. Choć Meltem wciąż jest blisko, relacja Buraka i Yasemin robi się coraz bardziej zażyła, co może jeszcze bardziej skomplikować ich życie.

Splątane losy odc. 35 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie „Splątanych losów” z pewnością czekają na ciąg dalszy losów ulubionych bohaterów. Nowy odcinek zostanie wyemitowany zgodnie z planem, więc widzowie zobaczą kolejny rozdział historii rodziny Ketenci. Jeśli nie chcesz przegapić odcinka, zaplanuj chwilę po południu. 35. odcinek serialu „Splątane losy” TVP1 pokaże we wtorek, 1 września 2026 roku, o 14:05.

Splątane losy - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial o skomplikowanych więziach rodzinnych, które zaczynają się sypać po pojawieniu się małej Mine. Fabuła kręci się wokół tajemnic z przeszłości i trudnej miłości Yasemin oraz Buraka. Widać tu, jak decyzje sprzed lat wpływają na kolejne pokolenia i jak trudno odbudować raz stracone zaufanie. Do tego dochodzi aktorstwo, dzięki któremu bohaterowie wypadają wiarygodnie. W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Hazal Güzel (jako Mine)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)