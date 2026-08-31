ME siatkarek. Z kim Polki zagrają o ćwierćfinał?

Jak wyglądała droga Portugalii do awansu?

Zespół z Półwyspu Iberyjskiego zadebiutował na mistrzostwach Europy w 2019 roku. W turnieju rozgrywanym w Łodzi przegrał wszystkie pięć meczów w grupie, zdobywając tylko jednego seta. Portugalki zajęły wtedy ostatnie, 24. miejsce w turnieju. Polki gładko wygrały z nimi w tamtym spotkaniu wynikiem 3:0 (25:14, 25:16, 25:11).

Z obecnego składu obu drużyn tamten mecz pamiętają Magdalena Stysiak po stronie polskiej oraz Amanda Cavalcanti i Julia Kavalenka z Portugalii. Ta ostatnia ma białoruskie korzenie i w sezonie 2017/2018 reprezentowała barwy zespołu Budowlanych Toruń, choć nie była zawodniczką podstawowej szóstki. Portugalia w tegorocznej edycji wyszła z grupy C z czwartego miejsca, pokonując Hiszpanię 3:1 oraz Rumunię 3:2.

Kiedy reprezentacja Polski zagra o awans?

W pozostałych spotkaniach grupowych zawodniczki z Portugalii musiały uznać wyższość rywalek, ulegając Azerbejdżanowi 1:3, a także Belgii i Holandii po 0:3. Z kolei podopieczne Stefano Lavariniego przystąpią do dzisiejszego meczu zbudowane bardzo ważnym zwycięstwem nad Turcją 3:2. Zespół biało-czerwonych pozostaje murowanym faworytem starcia o ćwierćfinał. Poniedziałkowe spotkanie w Stambule rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00.

Stawka poniedziałkowego starcia jest ogromna, ponieważ stawką jest przepustka do najlepszej ósemki turnieju. Jeśli reprezentacja Polski odniesie zwycięstwo, w kolejnej fazie spotka się ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Holandią a Słowenią. Ten pojedynek również zostanie rozegrany dzisiaj na hali w Stambule. Pierwszy gwizdek tego meczu zaplanowano na trzy godziny przed rozpoczęciem starcia polskiej drużyny.