Barwy szczęścia. Śmierć ojca Janki uruchomi szokujące plotki. Kasia ma się czego bać?

Kolejny zawał Dąbrowskiego zszokuje widzów „Barw szczęścia” po wakacjach

Seria tragicznych incydentów wystartuje w 3402. epizodzie popularnej produkcji telewizyjnej Dwójki. Ojciec Janki zmierzy się z ponownym zawałem serca, który okaże się niezwykle rozległy i będzie wymagał bezzwłocznej interwencji medycznej. Mariusz natychmiast ruszy na ratunek, angażując wszystkie siły w dramatyczną walkę o uratowanie życia poszkodowanego mężczyzny. Ostatecznie bohaterska postawa i błyskawicznie podjęta reanimacja nie przyniosą jednak pożądanego rezultatu.

Dramat w 3403 odcinku „Barw szczęścia”. Ojciec Janki przegra walkę o życie w szpitalu

Akcja ratunkowa zakończy się fiaskiem, a w 3403. odcinku serialu Dąbrowski ostatecznie umrze na szpitalnym oddziale. To tragiczne wydarzenie absolutnie zdewastuje Jankę, jednak Mariusz również wyjątkowo boleśnie odczuje stratę. W tych mrocznych chwilach Kasia udowodni swoją lojalność i zagwarantuje ukochanemu bezwarunkowe wsparcie psychiczne. Szybko zorientuje się również, w jak beznadziejnym położeniu znalazła się osamotniona córka zmarłego.

Janka zostanie całkowicie zdana na siebie, próbując uporać się ze wszystkimi spadkowymi i organizacyjnymi formalnościami. Rodzona siostra nie zaoferuje jej żadnego wsparcia przy przygotowaniach do ceremonii pogrzebowej ojca. Wobec narastających problemów Mariusz postanowi wziąć załamaną kobietę pod swoje skrzydła. Kasia przystanie na ten układ i wykaże się ogromnym zrozumieniem, w pełni zgadzając się, aby jej partner spędzał z pogrążoną w żałobie Janką znacznie więcej czasu.

Ksawery węszy romans. Szokujące oskarżenia pod adresem Mariusza w nowych odcinkach

Wielkoduszna postawa pary spotka się jednak z ogromnym niezrozumieniem ze strony otoczenia. Ksawery zacznie bacznie obserwować zachowanie dorosłych i szybko da wiarę złośliwym plotkom krążącym po Brzezinach. W 3404. odsłonie „Barw szczęścia” chłopak zarzuci Mariuszowi zdradę i potajemny romans. Te mocne oskarżenia z ust syna całkowicie zszokują Kasię, zwłaszcza że nastolatek kompletnie nie zdaje sobie sprawy z charytatywnych pobudek rzekomego niewiernego. Czas pokaże, czy matce uda się ostudzić emocje i uświadomić Ksaweremu, że za całą tą sytuacją stoi wyłącznie chęć niesienia pomocy kobiecie dotkniętej bolesną stratą.