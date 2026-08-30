Ślub Natalki i Karskiego w "M jak miłość". Ukochany Mostowiaczki zdobędzie się na szczere wyznanie

Karski przed ślubem z Natalką wyzna jej głębokie uczucia

Uroczystość zaślubin Natalki i Adama to bez wątpienia jeden z głównych wątków nadchodzących odcinków "M jak miłość". Podczas gdy para będzie dopinać ostatnie szczegóły ceremonii, Karski zdecyduje się na otwartą rozmowę z narzeczoną tuż przed ślubem. Z ust Adama padną słowa: „Jesteście całą moją rodziną”. To wyznanie jest dowodem na to, że policjant darzy uczuciem nie tylko Natalkę, ale również jej córkę. Hania, choć nie jest jego biologicznym dzieckiem, od początku związku zajmowała ważne miejsce w życiu Karskiego, który zawsze otaczał ją troską i zaangażowaniem.

Piękny ślub Natalki i Adama w „M jak miłość”. Pojawi się cała rodzina, ale tylko ze strony Natalki

W najnowszych odcinkach produkcja zaprezentuje ceremonię, w której uczestniczyć będą najbliżsi z otoczenia Natalki. Związek małżeński Mostowiaczki i Karskiego przyciągnie wielu członków rodziny i przyjaciół z Grabiny. Wśród zaproszonych gości zobaczymy między innymi Dorotę (Iwona Rejzner), Bartka (Arkadiusz Smoleński), Franka (Jarosław Śmigielski) oraz Kisielową (Małgorzata Różniatowska) u boku Żaka (Krzysztof Tyniec). Na ślubie pojawią się również Mateusz (Rafał Kowalski), Majka (Matylda Giegżno) i Janek (Jakub Sirko). Obecni będą także Artur Rogowski (Robert Moskwa), Basia Rogowska (Gabriela Raczyńska) i Barbara (Teresa Lipowska). Sama uroczystość zyska wyjątkowy, sielski klimat, a wiele ujęć zostanie zrealizowanych w plenerze. Po oficjalnej części zaplanowano wesele, podczas którego Natalka zatańczy z Adamem.

Dlaczego rodzina Karskiego nie pojawi się na jego ślubie?

Istotnym wątkiem okaże się również przeszłość Adama i sytuacja jego własnej rodziny. Uwagę widzów z pewnością zwróci nieobecność krewnych Karskiego na jego ślubie. W kolejnych epizodach wyjaśniona zostanie przyczyna, dla której mężczyzna nie może spędzić tego wyjątkowego dnia w gronie swoich bliskich. Adam zdradzi Natalce, że jego ojciec już nie żyje. Z matką, mimo że przebywa w Polsce, komendant od lat nie ma żadnego kontaktu. Powód tego zerwania więzi jest niezwykle smutny – kobieta zostawiła go, gdy był jeszcze małym chłopcem. Dzięki tej szczerej rozmowie Natalka odkryje bolesne fakty z przeszłości narzeczonego. Karski nie tylko udowodni swoją miłość do niej i Hani, ale także podzieli się trudnymi doświadczeniami z lat dziecięcych.

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