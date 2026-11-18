Yasemin pokłóci się z Münevver w 92. odcinku „Splątanych losów”
Yasemin nie będzie mogła pogodzić się z tym, że Münevver zataiła przed nią wizytę Remziego. Dziewczyna urządzi babci awanturę, zarzucając jej ukrywanie ważnych informacji. W jej oczach kolejne przemilczenia tylko pogłębią brak zaufania między nimi. Mimo rad Kerema Yasemin postanowi wrócić do swojego domu. Nie zdecyduje się więc pozostać w miejscu, w którym mogłaby czuć się bezpieczniej. O konflikcie dowie się również Burak. Mężczyzna odkryje, że to Ayfer rozmawiała z Yasemin. Kobieta nie będzie próbowała zaprzeczać. Sama przyzna się Münevver do spotkania z dziewczyną i również zarzuci jej ukrywanie prawdy. Napięcie między bliskimi ponownie wzrośnie, a Münevver będzie musiała zmierzyć się z pretensjami z kilku stron.
Remzi zdobędzie dokumenty Ceylana w 92. odcinku „Splątanych losów”
Remzi nie zamierza rezygnować z wykorzystywania rodzinnych sekretów. Mężczyzna przeczyta teczkę dotyczącą Ceylana, a następnie zadzwoni do Münevver. Będzie naciskał na spotkanie, co może oznaczać kolejne problemy dla nestorki rodu. Sprawa Ceylana od dawna jest dla Halila powodem do niepokoju. W 89. odcinku Remzi szantażował go informacjami dotyczącymi śmierci Ceylana. Teraz zdobędzie kolejne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla tej tajemnicy. Münevver nie będzie mogła zignorować jego telefonu.
Tahsin zagrozi Yasemin w 92. odcinku „Splątanych losów”
Tahsin ponownie pojawi się w życiu Yasemin i spróbuje wymusić na niej informacje. Zagrozi, że odnajdzie jej matkę i siostrę nawet bez jej pomocy. Nie zamierza więc rezygnować z poszukiwań Pakize i Mine. Yasemin od dawna próbuje chronić najbliższe osoby przed ojcem. W 81. odcinku opowiedziała Münevver o przemocy, której Pakize doświadczała ze strony Tahsina, oraz o zamordowaniu Fatiha. Teraz groźby mężczyzny ponownie uświadomią jej, że matka i siostra nie są bezpieczne.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 92. odcinka
Odcinek 92. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar