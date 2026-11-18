Yasemin pokłóci się z Münevver w 92. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin nie będzie mogła pogodzić się z tym, że Münevver zataiła przed nią wizytę Remziego. Dziewczyna urządzi babci awanturę, zarzucając jej ukrywanie ważnych informacji. W jej oczach kolejne przemilczenia tylko pogłębią brak zaufania między nimi. Mimo rad Kerema Yasemin postanowi wrócić do swojego domu. Nie zdecyduje się więc pozostać w miejscu, w którym mogłaby czuć się bezpieczniej. O konflikcie dowie się również Burak. Mężczyzna odkryje, że to Ayfer rozmawiała z Yasemin. Kobieta nie będzie próbowała zaprzeczać. Sama przyzna się Münevver do spotkania z dziewczyną i również zarzuci jej ukrywanie prawdy. Napięcie między bliskimi ponownie wzrośnie, a Münevver będzie musiała zmierzyć się z pretensjami z kilku stron.

Remzi zdobędzie dokumenty Ceylana w 92. odcinku „Splątanych losów”

Remzi nie zamierza rezygnować z wykorzystywania rodzinnych sekretów. Mężczyzna przeczyta teczkę dotyczącą Ceylana, a następnie zadzwoni do Münevver. Będzie naciskał na spotkanie, co może oznaczać kolejne problemy dla nestorki rodu. Sprawa Ceylana od dawna jest dla Halila powodem do niepokoju. W 89. odcinku Remzi szantażował go informacjami dotyczącymi śmierci Ceylana. Teraz zdobędzie kolejne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla tej tajemnicy. Münevver nie będzie mogła zignorować jego telefonu.

Tahsin zagrozi Yasemin w 92. odcinku „Splątanych losów”

Tahsin ponownie pojawi się w życiu Yasemin i spróbuje wymusić na niej informacje. Zagrozi, że odnajdzie jej matkę i siostrę nawet bez jej pomocy. Nie zamierza więc rezygnować z poszukiwań Pakize i Mine. Yasemin od dawna próbuje chronić najbliższe osoby przed ojcem. W 81. odcinku opowiedziała Münevver o przemocy, której Pakize doświadczała ze strony Tahsina, oraz o zamordowaniu Fatiha. Teraz groźby mężczyzny ponownie uświadomią jej, że matka i siostra nie są bezpieczne.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 92. odcinka

Odcinek 92. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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