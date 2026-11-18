Kiedy premiera 11. sezonu "Rancza" w TVP? Fenomen kultowego serialu

Emitowane od 2006 roku na antenie TVP "Ranczo" należy do grona najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych, przyciągając przed ekrany wielomilionową widownię. Ogromne zainteresowanie widzów wynikało z zabawnego i mocno przerysowanego obrazu życia mieszkańców wsi Wilkowyje. Główną osią fabularną jest historia Lucy Wilskiej, która przybywa na miejsce, aby obejrzeć odziedziczony po zmarłej babci dworek. Na miejscu kobieta nieoczekiwanie musi stawić czoła jednemu z braci bliźniaków, wójtowi Koziołowi, a drugi z nich, pełniący funkcję proboszcza, również nie zawsze służy jej wsparciem. Dotychczas zrealizowano 10 sezonów tego hitu, a ostatni z nich wyemitowano w listopadzie 2016 roku.

Przez wiele lat w mediach pojawiały się spekulacje o możliwej kontynuacji, co niezmiennie budziło wielkie emocje wśród fanów. Doniesienia te okazały się prawdziwe po blisko dekadzie od zakończenia emisji. W czerwcu 2026 roku obsada ponownie spotkała się na planie zdjęciowym w Warszawie oraz Jeruzalu, aby nakręcić finałową odsłonę przygód mieszkańców Wilkowyj. Telewizyjną premierę pierwszego odcinka nowego sezonu zaplanowano na 6 grudnia 2026 roku na antenie TVP1. Twórcy nie ujawnili jeszcze szczegółów dotyczących udostępnienia nowych epizodów na platformach streamingowych.

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Nowe wiedźmy w "Ranczu". Opis fabuły i lista aktorek w 11. sezonie

Najnowsza, 11. odsłona produkcji została zatytułowana "Zemsta Wiedźm", co przez długi czas stanowiło zagadkę dla miłośników serii. Jeszcze przed 11 listopada 2026 roku do internetu trafił zarys fabuły otwierającego odcinka nadchodzącej serii. Wynika z niego, że do Wilkowyj zjadą się tytułowe wiedźmy, których zadaniem będzie zdjęcie ciążącej klątwy.

„Prezydent Kozioł, dawny wójt Wilkowyj, kończy swoją drugą kadencję jako Prezydent RP. Po stronie osiągnięć jest okazałe zero, więc chciałby coś po sobie zostawić, ale nie wie co. Tymczasem Lucy Wilska dochodzi do wniosku, że ktoś musiał rzucić na Polskę potężny urok, skoro - mimo sukcesów - wszyscy się tylko kłócą i kłócą. Babka sama jest za słaba na odczynianie tak potężnych uroków, ale jakby się zjechały babki z całego kraju, to wtedy kto wie? Postanawiają zorganizować sabat szeptuch w Wilkowyjach [...] W trakcie sabatu babek okazuje się, że nikogo na Polskę żadnego uroku nie rzucił, po prostu sami to sobie robimy. Ale też Lucy dowiaduje się, że babki znają sekret dymu prawdy - jeśli człowiek się go nawdycha, po prostu musi, ale to musi przez godzinę mówić prawdę” - czytamy w scenariuszu.

Które aktorki wcielą się w postacie serialowych szeptuch i skąd kojarzą je widzowie? Przedstawiamy zestawienie nazwisk nowej obsady w nadchodzącym sezonie.

Dorota Stalińska

Katarzyna Maciąg - znana polska aktorka, która pojawiła się w m.in. "Teraz albo nigdy!"

Karolina Chapko - zagrała w m.in. "Barwach Szczęścia" czy "Yuma"

Paulina Chapko - można ją zobaczyć w "Dziewczyny z Lwowa". Zagrała też z siostrą w "Oszukane".

Anna Sroka-Hryń - widzowie mogą ją znać z "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia"

widzowie mogą ją znać z "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia" Joanna Stanecka - znana z "Na Wspólnej" czy ODERBRUCH

Magdalena Wróbel - wystąpiła m.in. w "Pierwszej miłości", "Na dobre i na złe", "Barwach szczęścia" oraz w serialu "Dziewczyny ze Lwowa".

Kalina Poks - brak informacji.

Monika Pawlicka - można ją zobaczyć w m.in, "Dziewczyny ze Lwowa".