W 91. odcinku „Splątanych losów” Ayfer wyjawi Yasemin, co wydarzyło się w rezydencji
Ayfer trafi do szpitala z wysokim ciśnieniem. Mimo problemów ze zdrowiem nie zrezygnuje jednak z własnych planów. Poprosi Serhata i Cema, by pomogli jej potajemnie umówić spotkanie z Yasemin. Nie będzie chciała, żeby Burak dowiedział się o jej działaniach. Podczas rozmowy z dziewczyną Ayfer przekaże jej ważną informację. Powie, że Remzi rozmawiał z Mine w ogrodzie, a Münevver ukryła przed wnuczką ten fakt. Wiadomość może jeszcze bardziej pogłębić nieufność Yasemin wobec babci.
Sengul ukryje Yasemin przed Tahsinem w 91. odcinku „Splątanych losów”
Sengul zdecyduje się przenieść Yasemin na swój oddział. Będzie chciała w ten sposób utrudnić Tahsinowi odnalezienie dziewczyny. Ojciec Yasemin od dłuższego czasu próbuje ustalić, gdzie przebywa jego córka i jej bliscy. W 86. odcinku dzięki informacjom Remziego dotarł nawet pod jej adres i zagroził, że nie spuści jej z oka. Tymczasem Halil będzie próbował ustalić, kto stoi za kradzieżą w jego sklepie. Złodziej wyzna mu, że zlecenie pochodziło od Remziego. Ujawni również, że teraz on i jego wspólnik mają śledzić Yasemin. Halil dowie się więc, że Remzi nie tylko współpracuje z Tahsinem, ale również wykorzystuje innych ludzi do kontrolowania dziewczyny.
Remzi zdobędzie teczkę Ceylana w 91. odcinku „Splątanych losów”
Remzi otrzyma od informatora teczkę medyczną zmarłego Ceylana. Mogą być w niej ukryte informacje, które od pewnego czasu próbuje wykorzystać przeciwko Halilowi i Münevver. Remzi będzie miał też problem z pieniędzmi. Przyzna się Halilowi, że przegrał w karty należącą do niego sumę. To kolejny powód do konfliktu między mężczyznami. Halil już wcześniej był przez Remziego szantażowany. W 89. odcinku usłyszał groźby dotyczące śmierci Ceylana. Teraz przekona się, że jego przeciwnik nadal gromadzi informacje i nie zamierza odpuścić.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 91. odcinka
Odcinek 91. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar