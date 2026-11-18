Mine spotka się z Yasemin w 90. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin od dłuższego czasu ukrywa przed ojcem miejsce pobytu matki i Mine. Tahsin po wyjściu z więzienia ponownie zaczął ich szukać, a one są przerażone wizją tego, co może je spotkać. Muszą być bardzo ostrożne, jednak w w 90. odcinku „Splątanych losów” Münevver zgodzi się, by Mine spotkała się ze swoją siostrą. Burak przywiezie dziewczynkę do domu Kerema, gdzie ukrywa się Yasemin. Dla dziewczyny będzie to ważna okazja do zobaczenia bliskiej osoby, od której musiała się oddzielić, aby chronić ją przed Tahsinem.

Remzi wynajmie złodziei do śledzenia Yasemin w 90. odcinku „Splątanych losów”

Remzi zleci parze złodziei, którzy wcześniej okradli sklep Halila, śledzenie Yasemin w szpitalu. Będzie chciał zdobywać wiadomości o jej miejscu pobytu i poczynaniach. Halil przechytrzy jednak bandziorów. Obejrzy nagranie z monitoringu i rozpozna sprawców kradzieży. Dzięki temu odnajdzie jednego z mężczyzn. Odkrycie może pomóc mu ustalić, kto stoi za kolejną próbą kontrolowania życia Yasemin.

Tahsin zainteresuje się miejscem pracy Yasemin w 90. odcinku „Splątanych losów”

Tahsin każe Remziemu sprawdzić, czy Yasemin pracuje w szpitalu. Nie zamierza rezygnować z odnalezienia córki i zdobycia informacji o Pakize. Jego działania sprawiają, że dziewczyna nie może czuć się bezpiecznie nawet w miejscu pracy. Problemy będzie miał również Burak. Powie ojcu, że Remzi nazwał go mordercą. Halil postanowi zgłosić szantażystę na policję. Konflikt między mężczyznami będzie się więc zaostrzał.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 90. odcinka

Odcinek 90. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie

10