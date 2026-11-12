Splątane losy, odcinek 88: Burak pocałuje Yasemin wbrew jej woli! Potem dowie się, że wybrała Kerema

Burak pocałuje Yasemin wbrew jej woli w 88. odcinku „Splątanych losów”

Relacja Buraka i Yasemin ponownie stanie się napięta. Mężczyzna pocałuje dziewczynę wbrew jej woli. Jego zachowanie nie będzie oznaczało, że uda mu się odzyskać jej uczucia. Wręcz przeciwnie, Yasemin pozostanie przy swoim wyborze, a Burak będzie musiał zmierzyć się z odrzuceniem.

Później zwierzy się Serhatowi ze swoich problemów. Przyzna, że Yasemin ostatecznie wybrała Kerema. Dla Buraka będzie to trudne do zaakceptowania, zwłaszcza że wcześniej próbował odzyskać ukochaną. W 82. odcinku zarzucał jej kłamstwa i ukrywanie prawdy o rodzinie, co dodatkowo pogłębiło kryzys w ich relacji.

Ezgi będzie chciała pozbyć się Yasemin ze szpitala w 88. odcinku „Splątanych losów”

Ezgi złoży Meltem obietnicę, że doprowadzi do usunięcia Yasemin ze szpitala. Nie będzie chciała dłużej tolerować obecności dziewczyny w miejscu pracy. Jej deklaracja zapowiada kolejne problemy dla pielęgniarki, która i tak znajduje się w trudnej sytuacji.

Yasemin musi jednocześnie chronić matkę i siostrę przed Tahsinem oraz mierzyć się z napięciami w pracy. W 77. odcinku Meltem i Ezgi już sugerowały, że dziewczyna ma romans z Keremem. Teraz Ezgi przejdzie od nieprzychylnych komentarzy do konkretnych działań wymierzonych w rywalkę.

Tahsin włamie się do mieszkania Yasemin w 88. odcinku „Splątanych losów”

Tahsin nie przestanie szukać informacji o Pakize. W tym celu włamie się do mieszkania Yasemin, licząc na znalezienie wskazówek, które pomogą mu dotrzeć do matki dziewczyny. Nie zamierza polegać wyłącznie na informacjach zdobywanych od innych.

Jego działania są szczególnie niebezpieczne dla całej rodziny. W 81. odcinku Yasemin opowiedziała Münevver o przemocy, jakiej Pakize doświadczała ze strony Tahsina, oraz o zamordowaniu Fatiha. Od tego czasu dziewczyna stara się nie dopuścić do ponownego kontaktu ojca z matką i Mine.

Tymczasem Halil odkryje, że Tahsin współpracuje z Remzim. To ważna informacja, ponieważ mężczyzna już wcześniej przekazywał Tahsinowi wiadomości pomagające mu odnaleźć Yasemin. W 86. odcinku podał mu adres dziewczyny, co doprowadziło do bezpośredniej konfrontacji. Halil będzie więc miał kolejny powód, by nie ufać Remziemu.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 88. odcinka

Odcinek 88. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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