Dziedzictwo, odcinek 1077: Nana i Poyraz na pierwszej randce! Poyraz oświadczy się ukochanej [ZDJĘCIA]

Wzruszający list Poyraza przekona Cennet w 1077. odcinku „Dziedzictwa”

W 1077. odcinku „Dziedzictwa” Cennet zmieni podejście do związku Nany i Poyraza, choć dopiero co postanowiła rozdzielić zakochanych, a tym samym ukarać ich za życie w fikcyjnym małżeństwie. Co się zmieni? Poyraz dotrze do matki w inny sposób, choć sam nie będzie się spodziewał, że tak dobrze to zadziała. Przechwycony przez Cennet wzruszający list uświadomi jej, jak prawdziwe i silne są uczucia łączące zakochanych. Słowa syna skłonią ją do przemyślenia swojej decyzji. Kobieta zrozumie, że ich relacja nie jest kolejnym kaprysem ani próbą utrzymania pozorów. Cennet ostatecznie zgodzi się na związek syna z Naną, ale nie oznacza to, że pozwoli im od razu wrócić do dawnego życia. Będzie miała własny pomysł na to, jak powinna wyglądać ich miłość.

Nana i Poyraz przejdą tradycyjne zaloty od samego początku w 1077. odcinku „Dziedzictwa”

Zgoda Cennet będzie wiązała się z konkretnym warunkiem. W 1077. odcinku „Dziedzictwa” kobieta zażąda, by Nana i Poyraz rozpoczęli swoją relację od zera. Zakochani będą musieli podporządkować się tradycyjnym zasadom zalotów, tak jakby dopiero się poznawali i starali o wzajemną sympatię. W ten sposób Cennet będzie chciała nadać ich relacji właściwy porządek po wszystkich kłamstwach związanych z fikcyjnym małżeństwem. Dla Nany i Poyraza oznacza to konieczność zaakceptowania zasad, które narzuci im matka mężczyzny. Choć oboje wiedzą już, co do siebie czują, nie będą mogli po prostu przejść do kolejnego etapu związku.

Pierwsza randa Nany i Poyraza w 1077. odcinku „Dziedzictwa”

Wkrótce zakochani wybiorą się na pierwszą oficjalną randkę. Spotkanie będzie obwarowane rygorystycznymi regułami, dlatego nie przypominać będzie spontanicznych chwil, które dotychczas spędzali razem. Nana i Poyraz będą musieli wykazać się cierpliwością i podporządkować oczekiwaniom Cennet. Po wszystkich dramatycznych wydarzeniach, porwaniu i rozłące wreszcie dostaną jednak szansę, by budować swoją relację bez ukrywania uczuć.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1077

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1077. zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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