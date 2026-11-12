Dziedzictwo, odcinek 1076: Koniec miłosnej sielanki Nany i Poyraza! Cennet wymierzy im surową karę [ZDJĘCIA]

Cennet rozdzieli Nanę i Poyraza w 1076. odcinku "Dziedzictwa". Ich udawane małżeństwo musi się skończyć!

Cennet nie zamierza dłużej tolerować sekretów Nany i Poyraza i postanowi wpłynąć na nich drastycznymi metodami! Zamiast zaakceptować ich udawany związek, seniorka zdecyduje się odsunąć ich od siebie. Tylko tak może wpłynąć na zakochanych. Muszą się zdecydować czy naprawdę chcą być razem i budować wspólną przyszłość, czy czas zakończyć ten teatrzyk.

Dla Nany i Poyraza będzie to szczególnie trudne, ponieważ nie będą mogli swobodnie cieszyć się swoją miłością na swój sposób. Cennet pokaże im, że w jej domu obowiązują określone zasady, a złamanie jej zaufania pociąga za sobą konsekwencje. Zakochani znajdą się więc w trudnym położeniu, a jej decyzja może poważnie skomplikować relację Nany i Poyraza.

Kiedy i gdzie oglądać 1076. odcinek „Dziedzictwa"

Odcinek 1076. serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godz. 16:00 na antenie TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również online w serwisie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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