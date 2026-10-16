Splątane losy, odcinek 70: Remzi przegra ogromne pieniądze u Tahsina! Dostanie tylko trzy dni na spłatę długu

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Halil przygotuje się na najgorsze w 70. odcinku „Splątanych losów”
W 68. odcinku „Splątanych losów” Halil wyznał Münevver, że Remzi go szantażuje. Kobieta dała mu kilka dni na rozwiązanie problemu i zagroziła, że w przeciwnym razie zwróci się o pomoc do policji. W 70. odcinku „Splątanych losów”, sytuacja nadal będzie niebezpieczna, a Halil zacznie przygotowywać się na ewentualne najgorsze zakończenie spotkania. Halil będzie po prostu obawiać się, że nie wróci ze spotkania z Remzim. Z tego powodu zostawi Huseyinowi instrukcje na wypadek, gdyby coś mu się stało. Jego zachowanie pokaże, jak poważnie traktuje zagrożenie ze strony szantażysty.
Burak spróbuje zdemaskować Yasemin w 70. odcinku „Splątanych losów”
W 68. odcinku „Splątanych losów” Burak spotkał się z Yasemin i poprosił ją o szczerość. Teraz zamiast czekać na jej dobrowolne wyznanie, spróbuje sam dotrzeć do prawdy. Nie będzie już chciał pozostawać w niepewności i postanowi podstępem zdemaskować Yasemin. Jego plan może jeszcze bardziej skomplikować relację z pielęgniarką.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 70. odcinka
Odcinek 70. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar