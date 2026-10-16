Dziedzictwo, odcinek 1058: Pelin chce zająć miejsce Nany u boku Poyraza! Razem z Cansel spróbuje ją skompromitować [ZDJĘCIA]

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Pelin i Cansel przygotują kolejną intrygę przeciwko Nanie w 1058. odcinku „Dziedzictwa”
W 1056. odcinku „Dziedzictwa” zazdrość Pelin nasiliła się, gdy Nana pomagała Poyrazowi przy sprzedaży owoców, a w 1058. odcinku Cansel i Pelin zrobią wszystko, by postawić Nanę w złym świetle przed jej mężem. Będą próbowały ją upokorzyć, licząc na to, że zacznie on patrzeć na żonę inaczej. Dla Pelin to kolejna próba zbliżenia się do dawnej miłości i odzyskania miejsca w jego życiu. Pelin wie, że Nana stała się dla Poyraza kimś ważnym. Teraz, działając wspólnie z Cansel, Pelin będzie chciała osłabić pozycję rywalki.
Poyraz nie da się zmanipulować w 1058. odcinku „Dziedzictwa”
Choć Cansel i Pelin będą próbowały skompromitować Nanę, Poyraz nie da się zwieść. Mężczyzna nie uwierzy bezkrytycznie w działania kobiet i nie pozwoli, by ich intryga zniszczyła jego relację z żoną. Dla Pelin będzie to kolejny cios. Kobieta wciąż próbuje odzyskać Poyraza, ale jego zachowanie nie daje jej oczekiwanej przewagi nad Naną. W 1058. odcinku „Dziedzictwa” walka o względy mężczyzny przybierze formę kolejnej intrygi, jednak Cansel i Pelin nie osiągną zamierzonego celu. Nana nadal będzie mogła liczyć na to, że Poyraz sam oceni sytuację i nie pozwoli sobą manipulować.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1058
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1058. zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf