Dziedzictwo, odcinek 1058: Pelin chce zająć miejsce Nany u boku Poyraza! Razem z Cansel spróbuje ją skompromitować [ZDJĘCIA]

Pelin i Cansel przygotują kolejną intrygę przeciwko Nanie w 1058. odcinku „Dziedzictwa”

W 1056. odcinku „Dziedzictwa” zazdrość Pelin nasiliła się, gdy Nana pomagała Poyrazowi przy sprzedaży owoców, a w 1058. odcinku Cansel i Pelin zrobią wszystko, by postawić Nanę w złym świetle przed jej mężem. Będą próbowały ją upokorzyć, licząc na to, że zacznie on patrzeć na żonę inaczej. Dla Pelin to kolejna próba zbliżenia się do dawnej miłości i odzyskania miejsca w jego życiu. Pelin wie, że Nana stała się dla Poyraza kimś ważnym. Teraz, działając wspólnie z Cansel, Pelin będzie chciała osłabić pozycję rywalki.

Poyraz nie da się zmanipulować w 1058. odcinku „Dziedzictwa”

Choć Cansel i Pelin będą próbowały skompromitować Nanę, Poyraz nie da się zwieść. Mężczyzna nie uwierzy bezkrytycznie w działania kobiet i nie pozwoli, by ich intryga zniszczyła jego relację z żoną. Dla Pelin będzie to kolejny cios. Kobieta wciąż próbuje odzyskać Poyraza, ale jego zachowanie nie daje jej oczekiwanej przewagi nad Naną. W 1058. odcinku „Dziedzictwa” walka o względy mężczyzny przybierze formę kolejnej intrygi, jednak Cansel i Pelin nie osiągną zamierzonego celu. Nana nadal będzie mogła liczyć na to, że Poyraz sam oceni sytuację i nie pozwoli sobą manipulować.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1058

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1058. zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Gdzie oglądasz tureckie seriale? TYLKO W TELEWIZJI TYLKO W INTERNECIE TO ZALEŻY...

11