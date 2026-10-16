Tej bajki wszyscy baliśmy się w dzieciństwie. Kultowy "Chojrak - tchórzliwy pies" w końcu trafił do streamingu!

Współcześni dwudziesto- i trzydziestolatkowie - i z pewnością nie tylko! - na pewno bardzo dobrze pamiętają kanał Cartoon Netwoork. To na nim właśnie emitowane były wszystkie najbardziej ikoniczne bajki i seriale, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Wielu i wiele z nas najpewniej właśnie dzięki Cartoon Network miało okazję pierwszy raz w życiu zetknąć się chociażby ze Scooby-Doo. To na tym kanale emitowane były także tak ikoniczne dziś produkcje, jak Atomówki, Laboratorium Dextera, Ed, Edd i Eddy, Krowa i kurczak, Johnny Bravo czy w późniejszych latach Ben 10, Dom dla Zmyślonych Przyjaciół pani Foster lub Pora na przygodę!. To właśnie dzięki bajce, pokazywanej przed laty na CN część z nas najpewniej po raz pierwszy zetknęła się z czymś, co stanowić mogło wprowadzenie do kina grozy!

Dlaczego postacie z bajek mają żółty kolor? | To Się Kręci #14

Kultowy "Chojrak - tchórzliwy pies" w streamingu!

Do grona najbardziej ikonicznych produkcji, kojarzonych z Cartoon Network zalicza się także słynnego Chojraka - tchórzliwego psa. Serial ten znacząco wyróżniał się na tle wyżej wymienionych swoim niezwykle mrocznym, przepełnionym dreszczykiem charakterem.

Choć ciężko w to uwierzyć, serial przez lata nie był dostępny na żadnej z popularnych platform streamingowych - aż do teraz!

Od piątku 16 października Chojraka można oglądać za pośrednictwem HBO MAX. By ostudzić nieco emocje warto dodać, że na ten moment dostępnych jest zaledwie siedem odcinków serialu - choć łącznie w czasie emisji, czyli w latach 1999-2002, powstało ich aż 52! Na ten moment nie wiadomo, czy z czasem na platformie pojawi się więcej epizodów Chojraka. Obecnie można oglądać te ikoniczne:

Cień / Doktor Le Quack specjalista od amnezji Chojrak na tropie Yeti / Gorąca głowa Potwór w materacu / Fryzjer Fred Kosmiczni bracia / Połącz mnie, Shirley Klątwa Ramzesa / Wielka stopa Dzwonnik z Nikąd / Boski Gąsior Królowa Czarnej Kałuży / Każdy chce być reżyserem