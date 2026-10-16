Tej bajki wszyscy baliśmy się w dzieciństwie. Kultowy "Chojrak - tchórzliwy pies" w końcu trafił do streamingu!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-16 11:38

Pokolenie współczesnych dwudziesto- i trzydziestolatków wychowywało się na bajkach, serialach i animacjach, które w Polsce można było oglądać za pośrednictwem kanału Cartoon Network. Czasy się zmieniły, a wiele produkcji, emitowanych na CN można dziś znaleźć w streamingu. Nie dotyczyło to jednak kultowego "Chojraka - tchórzliwego psa" - aż do teraz!

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Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Współcześni dwudziesto- i trzydziestolatkowie - i z pewnością nie tylko! - na pewno bardzo dobrze pamiętają kanał Cartoon Netwoork. To na nim właśnie emitowane były wszystkie najbardziej ikoniczne bajki i seriale, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Wielu i wiele z nas najpewniej właśnie dzięki Cartoon Network miało okazję pierwszy raz w życiu zetknąć się chociażby ze Scooby-Doo. To na tym kanale emitowane były także tak ikoniczne dziś produkcje, jak Atomówki, Laboratorium Dextera, Ed, Edd i Eddy, Krowa i kurczak, Johnny Bravo czy w późniejszych latach Ben 10, Dom dla Zmyślonych Przyjaciół pani Foster lub Pora na przygodę!. To właśnie dzięki bajce, pokazywanej przed laty na CN część z nas najpewniej po raz pierwszy zetknęła się z czymś, co stanowić mogło wprowadzenie do kina grozy!

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Kultowy "Chojrak - tchórzliwy pies" w streamingu!

Do grona najbardziej ikonicznych produkcji, kojarzonych z Cartoon Network zalicza się także słynnego Chojraka - tchórzliwego psa. Serial ten znacząco wyróżniał się na tle wyżej wymienionych swoim niezwykle mrocznym, przepełnionym dreszczykiem charakterem.

Choć ciężko w to uwierzyć, serial przez lata nie był dostępny na żadnej z popularnych platform streamingowych - aż do teraz!

Od piątku 16 października Chojraka można oglądać za pośrednictwem HBO MAX. By ostudzić nieco emocje warto dodać, że na ten moment dostępnych jest zaledwie siedem odcinków serialu - choć łącznie w czasie emisji, czyli w latach 1999-2002, powstało ich aż 52! Na ten moment nie wiadomo, czy z czasem na platformie pojawi się więcej epizodów Chojraka. Obecnie można oglądać te ikoniczne:

  1. Cień / Doktor Le Quack specjalista od amnezji
  2. Chojrak na tropie Yeti / Gorąca głowa
  3. Potwór w materacu / Fryzjer Fred
  4. Kosmiczni bracia / Połącz mnie, Shirley
  5. Klątwa Ramzesa / Wielka stopa
  6. Dzwonnik z Nikąd / Boski Gąsior
  7. Królowa Czarnej Kałuży / Każdy chce być reżyserem
Bajki lat 90. Pamiętasz, jak kiedyś nazywał się Jetix? Oglądałeś Cartoon Network?
Pytanie 1 z 10
1. Zaczniemy tytułowo. W jakich latach w Polsce nadawano kanał Jetix?

ROLKI