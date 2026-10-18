Splątane losy, odcinek 70: Halil zwątpi, że wyjdzie z tego cało! Przygotuje się na najgorszy finał

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-18 16:55

W 70. odcinku serialu „Splątane losy” Remzi znajdzie się w poważnych tarapatach finansowych. Mężczyzna przegra u Tahsina ogromne pieniądze, a na spłatę długu dostanie zaledwie trzy dni. To jednak niejedyny problem, który będzie spędzał mu sen z powiek. Halil zacznie obawiać się o własne bezpieczeństwo i przygotuje Huseyinowi instrukcje na wypadek, gdyby nie wrócił ze spotkania z szantażystą. Tymczasem Burak postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i podstępem zdemaskować Yasemin. Czy Remzi zdoła zdobyć pieniądze na czas, a Halil uniknie najgorszego? Przeczytajcie streszczenie 70. odcinka „Splątanych losów” i sprawdźcie, co jeszcze się wydarzy.

Halil przygotuje się na najgorsze w 70. odcinku „Splątanych losów”

W 68. odcinku „Splątanych losów” Halil wyznał Münevver, że Remzi go szantażuje. Kobieta dała mu kilka dni na rozwiązanie problemu i zagroziła, że w przeciwnym razie zwróci się o pomoc do policji. W 70. odcinku „Splątanych losów”, sytuacja nadal będzie niebezpieczna, a Halil zacznie przygotowywać się na ewentualne najgorsze zakończenie spotkania. Halil będzie po prostu obawiać się, że nie wróci ze spotkania z Remzim. Z tego powodu zostawi Huseyinowi instrukcje na wypadek, gdyby coś mu się stało. Jego zachowanie pokaże, jak poważnie traktuje zagrożenie ze strony szantażysty.

Burak spróbuje zdemaskować Yasemin w 70. odcinku „Splątanych losów”

W 68. odcinku „Splątanych losów” Burak spotkał się z Yasemin i poprosił ją o szczerość. Teraz zamiast czekać na jej dobrowolne wyznanie, spróbuje sam dotrzeć do prawdy. Nie będzie już chciał pozostawać w niepewności i postanowi podstępem zdemaskować Yasemin.  Jego plan może jeszcze bardziej skomplikować relację z pielęgniarką.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 70. odcinka

Odcinek 70. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?
Zasmucony Halil z siwą brodą w ciemnej kamizelce. O jego problemach w serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 9
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

ROLKI