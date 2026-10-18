Splątane losy, odcinek 70: Halil zwątpi, że wyjdzie z tego cało! Przygotuje się na najgorszy finał

Halil przygotuje się na najgorsze w 70. odcinku „Splątanych losów”

W 68. odcinku „Splątanych losów” Halil wyznał Münevver, że Remzi go szantażuje. Kobieta dała mu kilka dni na rozwiązanie problemu i zagroziła, że w przeciwnym razie zwróci się o pomoc do policji. W 70. odcinku „Splątanych losów”, sytuacja nadal będzie niebezpieczna, a Halil zacznie przygotowywać się na ewentualne najgorsze zakończenie spotkania. Halil będzie po prostu obawiać się, że nie wróci ze spotkania z Remzim. Z tego powodu zostawi Huseyinowi instrukcje na wypadek, gdyby coś mu się stało. Jego zachowanie pokaże, jak poważnie traktuje zagrożenie ze strony szantażysty.

Burak spróbuje zdemaskować Yasemin w 70. odcinku „Splątanych losów”

W 68. odcinku „Splątanych losów” Burak spotkał się z Yasemin i poprosił ją o szczerość. Teraz zamiast czekać na jej dobrowolne wyznanie, spróbuje sam dotrzeć do prawdy. Nie będzie już chciał pozostawać w niepewności i postanowi podstępem zdemaskować Yasemin. Jego plan może jeszcze bardziej skomplikować relację z pielęgniarką.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 70. odcinka

Odcinek 70. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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