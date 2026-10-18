Dziedzictwo, odcinek 1054: Pelin ściągnie na siebie kłopoty! Złamie zasady, by ratować Poyraza [ZDJĘCIA]

Pelin przygotuje pułapkę na Atakana w 1054. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz trafił do aresztu w 1053. odcinku po tym, jak Atakan wykorzystał przeciwko niemu wysłaną wiadomość z groźbami. Pelin, która jest skłócona ze swoim przyrodnim bratem zdecyduje się działać na korzyść byłego partnera. Przy wsparciu Cansel przygotuje plan, którego celem będzie zmuszenie Atakana do ujawnienia prawdy o jego działaniach. Kobieta będzie musiała wykorzystać przeciwko własnemu bratu jego słabość i doprowadzić do tego, by przyznał się do manipulacji. Plan się powiedzie. Poyraz odzyska wolność, jednak Atakan nie przyjmie porażki spokojnie. To rozwścieczy go jeszcze bardziej.

Poyraz będzie wolny, ale Atakan zapowie zemstę w 1054. odcinku „Dziedzictwa”

Pomoc Pelin okaże się skuteczna, ale nie zakończy konfliktu. Atakan, który wcześniej próbował przejąć kontrolę nad siostrą, będzie wściekły, że jego plan się nie powiódł. Po wyjściu Poyraza na wolność zapowie zemstę. Dla Pelin będzie to szczególnie trudna sytuacja. Z jednej strony uratuje mężczyznę, którego wciąż kocha, z drugiej narazi się własnemu bratu.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1054

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1054. zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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