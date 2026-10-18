Turniej ATP w Szanghaju. Niespodziewany zwycięzca z Hiszpanii

Zwycięstwo Davidovicha Fokiny

Alejandro Davidovich Fokina zwyciężył w prestiżowym turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. W niedzielnym meczu finałowym Hiszpan zdołał odwrócić losy spotkania. Pokonał swojego rodaka, Rafaela Jodara, po niezwykle zaciętej rywalizacji.

Mecz zakończył się wynikiem 1:6, 7:6 (7-5), 6:4. Warto przypomnieć, że w drodze po to trofeum, na etapie 1/8 finału wyeliminował z gry Huberta Hurkacza. Ostatecznie Davidovich Fokina okazał się najlepszy w całej imprezie.

Wielki awans w rankingu

Dla 27-letniego zawodnika to dopiero trzeci zdobyty tytuł w dotychczasowej karierze na światowych kortach. To ogromny sukces, który natychmiast przełożył się na jego pozycję w zestawieniach. Zwycięstwo w tak dużym turnieju dało mu sporo punktów.

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu ATP Hiszpan awansuje na najwyższą w swojej karierze 13. pozycję. Turniej w Szanghaju z pewnością pozostanie w jego pamięci na długo, dając mu nowy impuls do dalszej sportowej rywalizacji w najwyższej lidze tenisa.