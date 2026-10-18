Andrzej Pluta wraca do formy. Świetny występ w hiszpańskiej lidze

Dobra forma polskiego rozgrywającego

Andrzej Pluta zdobył 11 punktów dla FIATC Girona w domowym starciu z Leyma Coruna. Gospodarze triumfowali w 4. kolejce hiszpańskiej ligi koszykarzy z wynikiem 110:90. Był to najlepszy występ polskiego koszykarza w obecnych rozgrywkach ACB. Rozgrywający spędził na parkiecie aż 24 minuty, co jest jego dotychczasowym rekordem w barwach katalońskiego klubu.

Pluta zaprezentował dobrą skuteczność. Zakończył spotkanie, mając na koncie jeden celny rzut za dwa punkty oraz trzy celne próby zza linii 6,75 m (na sześć rzutów). Do dorobku punktowego dorzucił także pięć asyst i trzy zbiórki. Zaliczył przy tym trzy straty, ostatecznie kończąc zawody jako trzeci najlepszy strzelec swojego zespołu.

Sytuacja Polaków w lidze hiszpańskiej

Dla ekipy Girony najwięcej punktów zgromadził Dominikańczyk Jassel Perez, który zapisał na swoim koncie aż 40 "oczek". Wspierał go Holender David N'Guessan z 19 punktami. W zespole pokonanych najlepiej punktował Litwin Lukas Uleckas, kończąc mecz z dorobkiem 17 punktów. Dzięki temu zwycięstwu FIATC Girona awansowała na 10. miejsce w 18-zespołowej tabeli, legitymując się bilansem dwóch wygranych i dwóch porażek.

Ostatni występ to wyraźna poprawa dyspozycji Pluty. W trzech poprzednich spotkaniach rzucił łącznie zaledwie dziewięć punktów, trafiając tylko jedną z dwunastu prób za trzy. Inni polscy koszykarze w ACB znajdują się w różnej sytuacji. Zespół Kids&Us Manresa, w którym występuje Łukasz Kolenda (nie zagrał w sobotę), zamyka ligową stawkę z czterema porażkami. Z kolei FC Barcelona, której barw broni Aleksander Balcerowski, przed niedzielnym wyjazdowym meczem z Asisa Joventutem Badalona plasowała się na siódmej pozycji z bilansem 2-1.