Anna Lewandowska szczerze o życiu w Chicago i córkach. Powiedziała o bólu

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Anna Lewandowska bała się przeprowadzki. Wpis na Instagramie
Kiedy Robert Lewandowski postanowił opuścić FC Barcelona na rzecz Chicago Fire, jego żona nie ukrywała swoich lęków. Mimo że słynna bizneswoman i trenerka była już mocno związana z Katalonią, życie z gwiazdą futbolu wymaga gotowości na ciągłe zmiany. Szerokim echem odbił się jej szczery wpis opublikowany na Instagramie na początku lipca, w którym opowiedziała o swoich odczuciach związanych z przeprowadzką.
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Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża
- taki emocjonalny wpis zostawiła Anna Lewandowska. Od czasu tej publikacji minęły ponad trzy miesiące. Teraz celebrytka udzieliła dużego wywiadu dla portalu Sportowe Fakty WP, w którym odsłoniła, jak aktualnie wygląda codzienność jej rodziny w Stanach Zjednoczonych.
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Żona kapitana naszej reprezentacji nie owija w bawełnę. Przyznaje, że dużym wyzwaniem są dla niej wyczerpujące podróże.
Na pewno odbywam więcej lotów. Nie trwają trzy godziny, tylko dziesięć. Oczywiście mogę zrezygnować np. z organizowania obozów, ale kocham to robić i daje mi to radość. Teraz mam obóz w Turcji, w listopadzie odwiedzę Barcelonę w związku z pracą i różnymi wydarzeniami. Zdarza się, że ląduję i tego samego dnia mam trzy treningi, co jest dużym wysiłkiem fizycznym. Stres związany z przeprowadzką odczułam także fizycznie. Od dwóch tygodni wychodzę na prostą
- powiedziała Anna Lewandowska. Największe zmartwienia dotyczyły jednak córek: 9-letniej Klary i 6-letniej Laury. W wywiadzie otwarcie opowiedziała o trudnych emocjach, jakich doświadcza matka, lecz jednocześnie zapewniła, że dziewczynki całkiem dobrze odnalazły się w nowej sytuacji w USA.
Początkowo miały wiele pytań. Klara jest starsza, więcej rozumie i mocniej przeżywała całą sytuację. Jest emocjonalnym dzieckiem, bardzo bała się jechać. Ma już swoje przyjaciółki, z którymi utrzymuje teraz kontakt telefoniczny. Szkoła bardzo dobrze przygotowała ją na zmianę. Dziewczynki przebywają często z dziećmi przyjaciół, którzy się z nami przeprowadzili, co też bardzo pomogło. Laura poszła do szkoły tutaj, w Chicago. Mówi, że nie ma jeszcze ulubionej koleżanki. Jako mamę mnie to boli, ale wiem, że dzieci potrzebują czasu. I tak szybko się adaptują. Myślę, że są teraz szczęśliwe. I że przeprowadzka do Stanów będzie dla nich bardzo fajnym doświadczeniem. Ostatnio byliśmy pierwszy raz na baseballu. Córkom bardzo się podobało
- wyznała Anna Lewandowska.