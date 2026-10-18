Barwy szczęścia, odcinek 3424: Adam wzbudzi współczucie Emila! Szczere wyznanie zmieni ich relację [ZDJĘCIA]

Barwy szczęścia: Emil zmienia zdanie o Adamie w domu Pyrków

Obecność Adama w domu Pyrków nieustannie zagęszcza domową atmosferę, co stanowi zaledwie wstęp do dalszych kłopotów. Mężczyzna z nałogami został przygarnięty przez Lucynę, graną przez Grażynę Zielińską. Taka niespodziewana decyzja wywołuje ogromne niezadowolenie. Stanowczy sprzeciw wobec bezdomnego wyrażają Hubert (Marek Molak), Asia (Anna Gzyra) oraz młody Emil.

W nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" okaże się, że lokator nie radzi sobie z uzależnieniem. Kategorycznie odmówi podjęcia proponowanego leczenia, co wzbudzi poważny niepokój u gospodarzy. Mężczyzna zacznie nadużywać dobrego serca Huberta, opróżniać lodówkę oraz sprowadzać podejrzane towarzystwo. Cierpliwość Pyrków zostanie wystawiona na próbę, gdy dojdzie do niespodziewanego wypadku, w który bezpośrednio zaangażuje się Daniel (Marcin Bikowski).

Zaskakujący zwrot akcji. Odcinek 3424 "Barw szczęścia": Emil akceptuje Adama

Początkowo nastolatek kategorycznie odrzuci obecność problematycznego gościa i zgłosi sprawę swojemu ojcu. Daniel podejmie drastyczne kroki, porywając uzależnionego i zastraszając go wbrew jego woli. W 3424. odcinku "Barw szczęścia" dynamika relacji ulegnie jednak diametralnej zmianie. Chociaż początkowo Emil jawnie zademonstruje swoją niechęć do "intruza", wkrótce lody zostaną przełamane nad podręcznikami. Nieoczekiwane korepetycje z matematyki staną się momentem zwrotnym. Adam sprawnie wyjaśni skomplikowane zagadnienia, mocno dziwiąc tym młodego domownika. Nastolatek, który wcześniej dostrzegał w nim wyłącznie uciążliwego nałogowca, odkryje zupełnie nieznane oblicze mężczyzny oraz jego mocno skomplikowane losy życiowe.

"Barwy szczęścia" odcinek 3424: Bolesne wyznanie Adama i trauma z przeszłości

Podczas nauki mężczyzna postanowi otwarcie podzielić się swoimi trudnymi wspomnieniami. Zdradzi nastolatkowi szczegóły bolesnych przeżyć z dzieciństwa, które trwale wpłynęły na jego losy. Po wysłuchaniu tej wstrząsającej relacji, Emil przestanie wyłącznie surowo oceniać rozmówcę i dostrzeże w nim osobę zranioną przez życie. W 3424. odcinku "Barw szczęścia" syn Asi definitywnie odmieni swoje nastawienie. Mężczyźnie ostatecznie uda się pozyskać przychylność młodego domownika, jednak długofalowe skutki tego niecodziennego sojuszu pozostają na razie wielką niewiadomą.

Odcinek 3424 serialu "Barwy szczęścia". Kiedy oglądać w TVP2?

Premierowa emisja 3424. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w środę, 21 października 2026 r. o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

Barwy szczęścia. Hubert zdemaskuje kłamstwa Lucyny!

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