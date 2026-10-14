Splątane losy, odcinek 67: Remzi wyczuje podstęp Tahsina! Czy spotkanie okaże się pułapką?

Tahsin zastawi pułapkę na Remziego w 67. odcinku „Splątanych losów”?

Tahsin zaprosi Remziego na spotkanie, podczas którego będą grać w karty. Propozycja wzbudzi jednak podejrzenia mężczyzny. Remzi nie będzie wiedział, czy Tahsin rzeczywiście chce spędzić z nim czas, czy może przygotował dla niego pułapkę. Nie zamierza ryzykować, dlatego zacznie brać pod uwagę najgorszy scenariusz. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ Remzi od dawna próbuje załatwić sprawy Tahsina, a jednocześnie sam wykorzystuje wiedzę o jego przeszłości do wywierania nacisku na innych. Teraz to on może znaleźć się w sytuacji, nad którą nie będzie miał kontroli.

Halil poprosi Susan o pieniądze w 67. odcinku „Splątanych losów”

Remzi nie odpuści również Halilowi. Będzie naciskał na mężczyznę w sprawie pieniędzy i ponownie wykorzysta jego powiązania z Tahsinem, by wymusić posłuszeństwo. Halil znajdzie się pod coraz większą presją i zwróci się o pożyczkę do Susan. Tymczasem Munevver zacznie podejrzewać, że Halil ukrywa przed nią coś istotnego. Zmusi Susan do wyznania prawdy w sprawie mężczyzny. Kobieta będzie chciała zrozumieć, co naprawdę dzieje się w życiu Halila i dlaczego nie mówi jej wszystkiego.

Burak nadal będzie domagał się prawdy od Yasemin w 67. odcinku „Splątanych losów”

Problemy nie ominą również Buraka. Mężczyzna bardzo przejmie się tym, że Yasemin nadal nie chce wyjawić mu prawdy o sobie. Ich relacja znajdzie się w trudnym momencie, ponieważ Burak nie będzie potrafił pogodzić się z tajemnicami ukochanej. W 66. odcinku „Splątanych losów” Yasemin przyznała Şengul, że Münevver jest jej babcią, i wyznała, że boi się powiedzieć o tym Burakowi. Teraz napięcie między zakochanymi będzie się utrzymywać, a brak szczerości może jeszcze bardziej utrudnić im porozumienie.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 67. odcinka

Odcinek 67. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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