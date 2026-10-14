Splątane losy, odcinek 67: Remzi wyczuje podstęp Tahsina! Czy spotkanie okaże się pułapką?

Spis treści
- Tahsin zastawi pułapkę na Remziego w 67. odcinku „Splątanych losów”?
- Halil poprosi Susan o pieniądze w 67. odcinku „Splątanych losów”
- Burak nadal będzie domagał się prawdy od Yasemin w 67. odcinku „Splątanych losów”
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 67. odcinka
- „Splątane losy” – opis serialu i obsada
Tahsin zastawi pułapkę na Remziego w 67. odcinku „Splątanych losów”?
Tahsin zaprosi Remziego na spotkanie, podczas którego będą grać w karty. Propozycja wzbudzi jednak podejrzenia mężczyzny. Remzi nie będzie wiedział, czy Tahsin rzeczywiście chce spędzić z nim czas, czy może przygotował dla niego pułapkę. Nie zamierza ryzykować, dlatego zacznie brać pod uwagę najgorszy scenariusz. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ Remzi od dawna próbuje załatwić sprawy Tahsina, a jednocześnie sam wykorzystuje wiedzę o jego przeszłości do wywierania nacisku na innych. Teraz to on może znaleźć się w sytuacji, nad którą nie będzie miał kontroli.
Halil poprosi Susan o pieniądze w 67. odcinku „Splątanych losów”
Remzi nie odpuści również Halilowi. Będzie naciskał na mężczyznę w sprawie pieniędzy i ponownie wykorzysta jego powiązania z Tahsinem, by wymusić posłuszeństwo. Halil znajdzie się pod coraz większą presją i zwróci się o pożyczkę do Susan. Tymczasem Munevver zacznie podejrzewać, że Halil ukrywa przed nią coś istotnego. Zmusi Susan do wyznania prawdy w sprawie mężczyzny. Kobieta będzie chciała zrozumieć, co naprawdę dzieje się w życiu Halila i dlaczego nie mówi jej wszystkiego.
Burak nadal będzie domagał się prawdy od Yasemin w 67. odcinku „Splątanych losów”
Problemy nie ominą również Buraka. Mężczyzna bardzo przejmie się tym, że Yasemin nadal nie chce wyjawić mu prawdy o sobie. Ich relacja znajdzie się w trudnym momencie, ponieważ Burak nie będzie potrafił pogodzić się z tajemnicami ukochanej. W 66. odcinku „Splątanych losów” Yasemin przyznała Şengul, że Münevver jest jej babcią, i wyznała, że boi się powiedzieć o tym Burakowi. Teraz napięcie między zakochanymi będzie się utrzymywać, a brak szczerości może jeszcze bardziej utrudnić im porozumienie.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 67. odcinka
Odcinek 67. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar