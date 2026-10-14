Na Wspólnej, odcinek 4294: Monika w szoku! Jej bielizna będzie znajdowana w coraz dziwniejszych miejscach

Bielizna Moniki „wędruje” po mieszkaniu w 4294. odcinku „Na Wspólnej”

Przypomnijmy, że w 4290. odcinku serialu „Na Wspólnej” Monika zdecydowała się złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, omijając Damiana. Ostatecznie wsparcie finansowe zaoferował jej Włodzimierz Zięba. Bohater ten, po konsultacji z Renatą, podarował Monice potrzebne środki. Dzięki tej darowiźnie Cieślikowie w 4292. odcinku opłacili zadatek na upragnione mieszkanie. Teraz jednak przed parą wyrasta kolejne, dość niespodziewane wyzwanie.

W nadchodzącym 4294. odcinku produkcji „Na Wspólnej” Monika z przerażeniem stwierdzi, że jej rzeczy w tajemniczy sposób zmieniają położenie. Największy szok przeżyje, znajdując swoją osobistą bieliznę w nietypowych punktach mieszkania. Kobieta będzie kompletnie zdezorientowana zaistniałą sytuacją.

Wścibska sąsiadka w 4294. odcinku „Na Wspólnej”

Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest starsza kobieta mieszkająca po sąsiedzku. Kiedy w 4292. odcinku „Na Wspólnej” Monika i Damian oglądali swoje nowe cztery kąty, zostali dość ozięble przywitani przez lokatorkę z naprzeciwka. Kobieta nie kryła oburzenia faktem, że nowi właściciele pozwolili wejść na klatkę schodową komuś, kto zostawił przesyłkę w jej skrzynce. Okazuje się również, że ta natrętna sąsiadka dysponuje własnymi kluczami do mieszkania Cieślików, o czym główni bohaterowie jeszcze nie wiedzą.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4294. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z flagowych polskich tasiemców, emitowany na kanale TVN od poniedziałku do czwartku. Widzowie zobaczą 4294. odcinek serialu „Na Wspólnej” w środę, 14 października 2026 roku, punktualnie o 20:15 w telewizji TVN. Dodatkowo ten epizod zostanie udostępniony na platformie streamingowej Player.

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