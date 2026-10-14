Splątane losy, odcinek 66: Burak wprost zapyta Yasemin, kim naprawdę jest. Dziewczyna wreszcie wyzna mu prawdę?

Burak zapyta Yasemin o jej prawdziwą tożsamość w 66. odcinku „Splątanych losów”

Burak nie będzie już chciał pozostawać w niepewności. W 65. odcinku „Splątanych losów” mężczyzna poczuł się oszukany przez Yasemin i nie wiedział, jak rozmawiać z ukochaną. Teraz postanowi wprost zapytać ją, kim naprawdę jest. Dziewczyna będzie musiała zdecydować, czy wyznać mu prawdę.

Sytuację komplikuje fakt, że Yasemin jest wnuczką Münevver, którą Burak również uważa za swoją babcię. Kobieta od dawna nie miała kontaktu z córką Pakize, a teraz jej rodzinna historia zaczyna splatać się z życiem młodej pielęgniarki. Yasemin będzie obawiać się reakcji ukochanego, dlatego nie wiadomo, czy zdobędzie się na szczere wyznanie.

Yasemin poprosi Şengul o pomoc w sprawie Mine w 66. odcinku „Splątanych losów”

Po chorobie Mine wróci ze szpitala, ale Yasemin nadal będzie bardzo zaniepokojona stanem siostry. Dziewczyna poprosi Şengul o pomoc w zdobyciu informacji o zdrowiu dziecka. W rozmowie z przełożoną wyjawi, że Münevver jest jej babcią. Przyzna również, że boi się powiedzieć Burakowi prawdę.

Yasemin będzie musiała zmierzyć się nie tylko z obawami o Mine, lecz także z konsekwencjami swoich dotychczasowych decyzji. W 65. odcinku „Splątanych losów” potajemnie odwiedziła siostrę w szpitalu. Teraz przyzna Münevver, że obserwuje jej dom i zakradła się do placówki, by zobaczyć dziewczynkę. Münevver zaprosi ją do siebie, jednak Yasemin nadal nie zdecyduje się na spotkanie z babcią.

Halil nie pozna sprawców włamania w 66. odcinku „Splątanych losów”

W 63. odcinku „Splątanych losów” Halil odkrył kradzież torby z pieniędzmi przeznaczonymi dla Remziego. Nagranie z monitoringu wykazało wówczas, że złodzieje śledzili go od chwili wyjścia z banku. Tymczasem w 66. odcinku „Splątanych losów” Halil otrzyma informacje od policji w sprawie włamania do jego sklepu. Funkcjonariusze nie znajdą śladów, które pozwoliłyby zidentyfikować sprawców, ale zapewnią, że śledztwo będzie kontynuowane.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 66. odcinka

Odcinek 66. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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