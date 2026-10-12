La Promesa, odcinek 497: Virtudes odzyska syna, ale teściowie postawią jej kolejny warunek

Virtudes odzyska syna? Teściowie postawią jeden warunek w 497. odcinku „La Promesy”

Virtudes dostanie od teściów szansę na odzyskanie syna. Bliscy będą gotowi oddać jej chłopca, ale ich decyzja nie rozwiąże wszystkich problemów. Virtudes będzie musiała zmierzyć się z finansowym wyzwaniem. Na horyzoncie pojawi się pomoc ze strony Marii, Very i Lope.

Martina wróci do La Promesy w 497. odcinku „La Promesy”

Po trudnych tygodniach Martina będzie mogła ponownie na spokojnie zamieszkać w La Promesie. Dziewczyna ucieszy się z powrotu do pałacu, ale jej problemy jeszcze się nie skończą. Ayala zacznie zachowywać się w bardzo podejrzany sposób. Nagle zmieni swoje podejście do córki narzeczonej i przestanie pastwić się nad nią. Czyżby wątpliwości Margarity związane z zamążpójściem tak mocno go przeraziły. Dlaczego za wszelką cenę chce poślubić Margaritę?

Catalina odbędzie szczerą rozmowę z Pelayo w 497. odcinku „La Promesy”

W 496. odcinku „La Promesy” Catalina przekonywała Pelayo, że za prasowym skandalem z ich udziałem odpowiada Cruz. W 497. odcinku serialu Catalina odwiedzi Pelaya i zdecyduje się na otwartą rozmowę. Dotyczyć ona będzie nie tylko brudnych interesów, ale także ich relacji. Czy to co ich łączyło w przeszłości było prawdziwe czy wykalkulowane przez Pelaya i Cruz, która to w przeszłości sprowadziła go do posiadłości Lujánów, aby uwiódł jej córkę.

Santos i Petra będą coraz bliżej siebie w 497. odcinku „La Promesy”

Tymczasem Santos i Petra będą coraz lepiej się rozumieć. W poprzednim odcinku Petra zaczęła przygotowywać Santosa do przejęcia obowiązków pierwszego lokaja. Chce, aby w przyszłości mógł zastąpić na tym stanowisku swojego ojca, Ricarda. Ich współpraca będzie się zacieśniać, a Petra będzie miała coraz większy wpływ na chłopaka.

Jana i María będą martwić się o Píę w 497. odcinku „La Promesy”

Jana i María nadal będą myśleć o Píi, która przebywa w odosobnieniu. Kobiety będą obawiały się, że dłuższy pobyt w kryjówce może być dla niej zbyt trudny i niebezpieczny dla zdrowia. Pía już wcześniej bardzo źle znosiła samotność i pogarszający się stan. Problem jednak w tym, że w 477. odcinku "La Promesy" Gregorio dowiedział się, że Pia żyje, a jej śmierć była sfingowana. Powrót do pałacu nie byłby zatem dobrym pomysłem. Trauma Pii jest zbyt silna, aby ponownie narażała się na gniew byłego męża.

Maria i Salvador porozmawiają o ślubie w 497. odcinku „La Promesy”

Ważna rozmowa czeka również Marię i Salvadora. Para będzie musiała zmierzyć się z tematem zaplanowanego ślubu. Jana i Candela już zauważyły, że narzeczeni nie okazują szczególnego entuzjazmu związanego z uroczystością. Teraz sami będą musieli zdecydować, jak widzą swoją przyszłość.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 497. odcinka

497. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie zobaczą dalsze losy Martiny, Cataliny, Pelaya, Santosa, Petry oraz pozostałych mieszkańców La Promesy.

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