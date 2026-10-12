La Promesa, odcinek 496: Catalina oskarży Cruz o wywołanie skandalu z Pelayo, a Petra zacznie potajemnie szkolić Santosa do nowej roli

Catalina oskarży Cruz o skandal z Pelayo w 496. odcinku „La Promesy”

Catalina będzie chciała wyjaśnić z Pelayo sprawy związane z ich przeszłością. W 495. odcinku odnalazła go, a teraz spróbuje przekonać, że za prasowym skandalem odpowiada Cruz. To właśnie działania markizy miały doprowadzić do problemów, które mocno odbiły się na reputacji Pelaya. Pelayo otworzy się przed Cataliną i opowie jej o konsekwencjach całej sytuacji. Stracił majątek i pozycję, a jego życie zmieniło się przez wydarzenia, które doprowadziły do obecnego kryzysu. Catalina będzie chciała zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło i jaką rolę odegrała w tym wszystkim jej matka.

Petra zacznie potajemnie szkolić Santosa w 496. odcinku „La Promesy”

Petra postanowi działać z wyprzedzeniem i zacznie przekazywać Santosowi wiedzę potrzebną do pracy pierwszego lokaja. Chłopak będzie poznawał tajniki funkcjonowania pałacu oraz sprawy, o których nie powinien wiedzieć każdy z jego mieszkańców. Choć na razie stanowisko zajmuje Ricardo, Petra będzie przygotowywać jego syna do tego, by w przyszłości mógł przejąć po nim obowiązki. W późniejszych odcinkach dowiemy się jednak, że to wszystko zabrnie za daleko!

Ayala zmieni zdanie w sprawie Martiny w 496. odcinku „La Promesy”

Ayala dotąd nie zamierzał odpuszczać Martinie. Najpierw doprowadził do jej pobytu w zakładzie psychiatrycznym, a po jej powrocie zagroził, że dziewczyna trafi do klasztoru. Sytuacja zacznie się zmieniać, gdy Margarita zacznie mieć wątpliwości co do ślubu z Ayalą. Hrabia zmieni taktykę. Ostatecznie złagodzi swoje stanowisko wobec jej córki. Czy jego intencje są szczere?

„La Promesa” odcinek 496. – data i godzina emisji

496. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Cataliny, Pelaya, Cruz, Petry, Santosa i Martiny.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

6