Splątane losy, odcinek 61: Munevver odkryje sekret Halila, a Ezgi usłyszy bolesne słowa od Kerema [ZDJĘCIA]

Munevver znajdzie notes Halila w 61. odcinku „Splątanych losów”

Munevver znajdzie zgubiony notes Halila. Kobieta postanowi przejrzeć jego zapiski i szybko nabierze podejrzeń, że jej ma on poważny problem, o którym jej nie powiedział. To, co zobaczy w notesie, wzbudzi jej niepokój i sprawi, że zacznie uważniej przyglądać się sytuacji Halila. Nie będzie to całkowite zaskoczenie dla widzów serialu, ponieważ, już w 60. odcinku Ayfer dowiedziała się, że jej mąż zaciągnął kredyt pod zastaw domu. Teraz Munevver sama zacznie odkrywać kolejne elementy tej zagadki.

Halil wyjaśni Ayfer, dlaczego potrzebuje pieniędzy. Mężczyzna będzie chciał zdobyć środki, które pozwolą mu pozbyć się Remziego. Sytuacja staje się dla niego coraz bardziej niebezpieczna, a naciski Remziego nie ustają.

Burak ostrzeże Kerema w 61. odcinku „Splątanych losów”

Burak przyzna kolegom, że wcześniej zamienił karty pacjentów, aby Kerem udzielił profesorowi błędnej odpowiedzi. Tym samym wyjaśni, co stało za sytuacją, która postawiła jego kolegę w trudnym położeniu. Burak nie poprzestanie jednak na tym. Ostrzeże Kerema, aby trzymał się z dala od Yasemin. Ich konflikt będzie więc dotyczył nie tylko pracy, ale także relacji z kobietą, na której obu mężczyznom zależy.

Kerem odrzuci Ezgi w 61. odcinku „Splątanych losów”

Ezgi usłyszy od Kerema bolesne słowa. Mężczyzna powie jej, że od początku wiedział o jej uczuciach. Jednocześnie jasno zaznaczy, że nie odwzajemnia jej miłości i traktuje ją wyłącznie jak przyjaciółkę. Dla Ezgi będzie to trudny moment. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z odrzuceniem ze strony mężczyzny, którego uczucia były dla niej ważne.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 61. odcinka

Odcinek 61. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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