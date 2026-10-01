Dziedzictwo, odcinek 1046: Dawna ukochana Poyraza znajdzie u niego schronienie. Cennet ostrzeże syna przed Pelin [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-01 13:57

W odcinku 1046. serialu „Dziedzictwo” w domu Poyraza niespodziewanie pojawi się Pelin, jego dawna ukochana. Kobieta będzie uciekać przed przyrodnim bratem, który chce ją ubezwłasnowolnić i przejąć odziedziczony przez nią majątek. Poyraz zdecyduje się jej pomóc, jednak jej powrót nie wszystkim się spodoba. Cennet ostrzeże syna przed Pelin i przypomni mu, jak kobieta zachowała się wobec niego w przeszłości.

Pelin poprosi Poyraza o pomoc w 1046. odcinku „Dziedzictwa”

W 1046. odcinku „Dziedzictwa” Pelin zjawi się w domu Poyraza, szukając bezpiecznego miejsca. Kobieta będzie przekonana, że jej przyrodni brat chce pozbawić ją wolności. Według jej relacji zamierza doprowadzić do jej ubezwłasnowolnienia, a następnie przejąć majątek, który odziedziczyła. Pelin nie będzie miała dokąd pójść, dlatego zwróci się właśnie do Poyraza, który zdecyduje się udzielić dawnej ukochanej schronienia. Jej obecność w domu szybko stanie się jednak źródłem napięcia.

Cennet ostrzeże syna przed Pelin w 1046. odcinku „Dziedzictwa”

Pojawienie się Pelin szczególnie nie spodoba się Cennet. Kobieta dobrze pamięta, jak przed laty zachowała się dawna ukochana Poyraza. Przypomni synowi, że Pelin porzuciła go w momencie, kiedy najbardziej potrzebował wsparcia. Cennet nie będzie więc przekonana, że powrót Pelin oznacza jedynie prośbę o pomoc. Ostrzeże Poyraza, aby zachował ostrożność. On sam znajdzie się natomiast w trudnej sytuacji, ponieważ nie będzie chciał zostawić dawnej ukochanej bez pomocy.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1046

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1046. zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
Sonda
Wolisz tureckie, czy polskie seriale?
Portret Pelin o ciemnych falowanych włosach. O jej powrocie do Poyraza w serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 14
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

ROLKI

Streszczenia seriali
Dziedzictwo
tureckie seriale