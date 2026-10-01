Dziedzictwo, odcinek 1046: Dawna ukochana Poyraza znajdzie u niego schronienie. Cennet ostrzeże syna przed Pelin [ZDJĘCIA]

Spis treści
Pelin poprosi Poyraza o pomoc w 1046. odcinku „Dziedzictwa”
W 1046. odcinku „Dziedzictwa” Pelin zjawi się w domu Poyraza, szukając bezpiecznego miejsca. Kobieta będzie przekonana, że jej przyrodni brat chce pozbawić ją wolności. Według jej relacji zamierza doprowadzić do jej ubezwłasnowolnienia, a następnie przejąć majątek, który odziedziczyła. Pelin nie będzie miała dokąd pójść, dlatego zwróci się właśnie do Poyraza, który zdecyduje się udzielić dawnej ukochanej schronienia. Jej obecność w domu szybko stanie się jednak źródłem napięcia.
Cennet ostrzeże syna przed Pelin w 1046. odcinku „Dziedzictwa”
Pojawienie się Pelin szczególnie nie spodoba się Cennet. Kobieta dobrze pamięta, jak przed laty zachowała się dawna ukochana Poyraza. Przypomni synowi, że Pelin porzuciła go w momencie, kiedy najbardziej potrzebował wsparcia. Cennet nie będzie więc przekonana, że powrót Pelin oznacza jedynie prośbę o pomoc. Ostrzeże Poyraza, aby zachował ostrożność. On sam znajdzie się natomiast w trudnej sytuacji, ponieważ nie będzie chciał zostawić dawnej ukochanej bez pomocy.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1046
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1046. zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf