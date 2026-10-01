La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 491: Catalina planuje ucieczkę z pałacu, a Curro obiecuje chronić Martinę przed Ayalą

W 491. odcinku „La Promesy” Curro stanie w obronie Martiny

Po wydarzeniach z 490. odcinka Martina wróciła do La Promesy, jednak jej sytuacja wcale się nie poprawiła. Ayala nie dotrzymał obietnicy i zamiast pozwolić Martinie wrócić do normalnego życia, wymierzył jej kolejną karę. Hrabia zdecydował, że dziewczyna zostanie odesłana do klasztoru. Przymusowe odosobnienie miało odciąć ją od rodziny i wszystkiego, co znała. Martina była załamana, ale Ayala dał jej możliwość uniknięcia kary.

Warunek okazał się jednak bezwzględny. Martina miała zaakceptować jego ślub z Margaritą, swoją matką. Dziewczyna stanowczo odrzuciła szantaż. Nie zamierzała zgadzać się na małżeństwo matki z mężczyzną, który najpierw obiecał jej wolność, a później zmienił zdanie. W 491. odcinku Catalina wyzna Manuelowi, że zamierza opuścić La Promesę. Curro poprze ukochaną i pomoże jej zrealizować plan, czy będzie próbował odwieść ją od tego pomysłu?

Służba pomaga Virtudes, a produkcja dżemów rusza poza pałacem

Nieco mniej, ale również napięta sytuacja pojawili się w związku z losami Virtudes, która stara się odzyskać syna. Służba nie rezygnuje z pomocy dziewczynie i nadal szukają sposobu, aby zapewnić jej pieniądze i pomóc jej w trudnej sytuacji. W 491. odcinku postanawiają przenieść produkcję dżemów poza La Promesę. W 487. odcinku Rómulo zgodził się na sprzedaż przetworów, aby dać Virtudes szansę na poprawę sytuacji. Teraz przedsięwzięcie nabierze konkretniejszego kształtu.

La Promesa - pałac tajemnic" - data i godzina emisji 490. odcinka

Odcinek 490. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Martiny, Curra, Very, Lopego i pozostałych mieszkańców La Promesy.

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