Dziedzictwo, odcinek 1047: Ślad DNA na ciele Ezgi pogrąży Aynur. Dziewczyna trafi za kratki, a Sinan będzie zrozpaczony [ZDJĘCIA]

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Ślad DNA na ciele Ezgi pogrąży Aynur w 1047. odcinku „Dziedzictwa”
W 1047. odcinku „Dziedzictwa” pojawi się nowy dowód w sprawie zabójstwa Ezgi. Pod paznokciami ofiary zostanie znalezione DNA Aynur. Wynik ten mocno zmieni sytuację dziewczyny, która już wcześniej znalazła się w kręgu podejrzeń. Dla prokuratora Barana będzie to wystarczający powód, by podjąć zdecydowane działania. Sinan nie będzie jednak przekonany o winie Aynur. Sprzeciwi się jej aresztowaniu i będzie próbował przekonać śledczych, że znaleziony ślad nie oznacza, że to właśnie ona odpowiada za śmierć Ezgi.
Aynur trafi do aresztu, a Sinan nie odpuści w 1047. odcinku „Dziedzictwa”
Mimo sprzeciwu Sinana prokurator Baran zdecyduje o osadzeniu Aynur w areszcie. Dziewczyna znajdzie się za kratkami, a jej sytuacja stanie się wyjątkowo trudna. Sinan nie zamierza jednak się poddać. W 1047. odcinku „Dziedzictwa” razem z Czarną rozpocznie poszukiwania dowodów, które mogłyby podważyć podejrzenia wobec Aynur. Oboje będą próbowali znaleźć coś, co pozwoli wykazać, że dziewczyna nie ma związku z zabójstwem Ezgi. Dla Sinana będzie to szczególnie bolesny moment, będzie zrozpaczony sytuacją Aynur, ale jednocześnie zrobi wszystko, by znaleźć sposób na udowodnienie jej niewinności.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1047
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1047. zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf