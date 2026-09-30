Splątane losy, odcinek 58: Kerem odpuszcza walkę z Burakiem. Złoży Şengul ważną obietnicę [ZDJĘCIA]

Kerem zmieni podejście do Buraka w 58. odcinku „Splątanych losów”

W 55. odcinku „Splątanych losów” Kerem celowo podrzucił Burakowi niewłaściwą kartę pacjenta, chcąc postawić go w trudnej sytuacji przed przełożonym. Później Serhat i Cem namawiali go, aby skupił się na pracy. Teraz Kerem będzie chciał rzeczywiście zastosować się do tej rady.

Kerem porozmawia z Şengul i zapewni ją, że przestał rywalizować z Burakiem. Mężczyzna chce odsunąć na bok osobiste ambicje i skoncentrować się na własnej karierze. Będzie to wyraźna zmiana w jego podejściu do kolegi.

Burak pogodzi się z Münevver w 58. odcinku „Splątanych losów”

Relacja Buraka z Münevver jest szczególnie ważna także ze względu na Yasemin. Kobieta od dłuższego czasu ukrywa przed Burakiem prawdę dotyczącą swojej rodziny. W 51. odcinku „Splątanych losów” wyznała Şengul, że coraz trudniej znosi to, że nie może powiedzieć mu prawdy o swojej matce.

Burak postanowi naprawić relację z Münevver. Mężczyzna pogodzi się z kobietą, a następnie zabierze ją na kolację. Spotkanie będzie okazją do zakończenia wcześniejszego napięcia między nimi.

Remzi zagrozi Halilowi w 58. odcinku „Splątanych losów”

Halil od dawna ma problemy związane z Remzim. W 54. odcinku Remzi zażądał od niego pięciu milionów za milczenie. Teraz presja na Halila jeszcze wzrośnie. Problemy nie ominą także Halila. Remzi ponownie pojawi się w jego życiu i zacznie go straszyć. Mężczyzna zażąda od niego dużej kasy w zamian za ochronę.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 58. odcinka

Odcinek 58. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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