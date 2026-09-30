Splątane losy, odcinek 58: Kerem odpuszcza walkę z Burakiem. Złoży Şengul ważną obietnicę [ZDJĘCIA]

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Kerem zmieni podejście do Buraka w 58. odcinku „Splątanych losów”
W 55. odcinku „Splątanych losów” Kerem celowo podrzucił Burakowi niewłaściwą kartę pacjenta, chcąc postawić go w trudnej sytuacji przed przełożonym. Później Serhat i Cem namawiali go, aby skupił się na pracy. Teraz Kerem będzie chciał rzeczywiście zastosować się do tej rady.
Kerem porozmawia z Şengul i zapewni ją, że przestał rywalizować z Burakiem. Mężczyzna chce odsunąć na bok osobiste ambicje i skoncentrować się na własnej karierze. Będzie to wyraźna zmiana w jego podejściu do kolegi.
Burak pogodzi się z Münevver w 58. odcinku „Splątanych losów”
Relacja Buraka z Münevver jest szczególnie ważna także ze względu na Yasemin. Kobieta od dłuższego czasu ukrywa przed Burakiem prawdę dotyczącą swojej rodziny. W 51. odcinku „Splątanych losów” wyznała Şengul, że coraz trudniej znosi to, że nie może powiedzieć mu prawdy o swojej matce.
Burak postanowi naprawić relację z Münevver. Mężczyzna pogodzi się z kobietą, a następnie zabierze ją na kolację. Spotkanie będzie okazją do zakończenia wcześniejszego napięcia między nimi.
Remzi zagrozi Halilowi w 58. odcinku „Splątanych losów”
Halil od dawna ma problemy związane z Remzim. W 54. odcinku Remzi zażądał od niego pięciu milionów za milczenie. Teraz presja na Halila jeszcze wzrośnie. Problemy nie ominą także Halila. Remzi ponownie pojawi się w jego życiu i zacznie go straszyć. Mężczyzna zażąda od niego dużej kasy w zamian za ochronę.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 58. odcinka
Odcinek 58. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar