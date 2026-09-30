Hotel Paradise 13. Tajemnicza dziewczyna pojawi się w hotelu! Panowie dostają zaskakującą wiadomość

Hotel Paradise 13. Panowie dowiedzą się o tajemniczej nieznajomej

Mężczyźni zbiorą się w jednym z pokoi, gdzie wspólnie odczytają wiadomość przygotowaną specjalnie dla nich. Filip zostanie wyznaczony do przeczytania listu. Już na początku stanie się jasne, że tego wieczoru wydarzy się coś, czego pozostali uczestnicy się nie spodziewają.

"Panowie, ten list jest tylko do was. Czeka was wieczór pełen wrażeń" - przeczyta Filip.

Chwilę później wyjaśni się, na czym będzie polegała niespodzianka. Uczestnicy mają przygotować się na spotkanie z tajemniczą nieznajomą.

"Przygotujcie się na dobrą zabawę i spotkanie z tajemniczą nieznajomą" - usłyszą.

Panowie dostaną również konkretne zadanie. Będą musieli ubrać się elegancko, a informacja o wieczornym spotkaniu ma pozostać między nimi.

Hotel Paradise 13. Filip już zastanawia się, kim będzie nowa dziewczyna

Wiadomość szybko wzbudzi ciekawość uczestników. Filip zacznie zastanawiać się, kim może być kobieta, którą poznają tego wieczoru. Jego reakcja będzie bardzo entuzjastyczna.

"Może to wejdzie dziewczyna, która będzie moją, nie wiem, przyszłą żoną, więc jakby ja się ogólnie jaram" - przyzna.

Filip nie ukryje więc, że perspektywa poznania nowej uczestniczki bardzo mu odpowiada. Nie będzie jednak jedynym, który zainteresuje się tajemniczym spotkaniem. Pojawienie się nowej osoby może być istotne dla układu w hotelu, szczególnie w momencie, gdy część relacji przechodzi trudniejszy okres.

Hotel Paradise 13. Nowa uczestniczka wniesie powiew świeżości?

Filip będzie miał również nadzieję, że nowa dziewczyna dobrze odnajdzie się w grupie.

"Mam nadzieję, że to będzie fajna dziewczyna, która wniesie jakąś świeżość do programu i będziemy się wszyscy dobrze bawić" - powie.

Na razie nie wiadomo, kim jest tajemnicza uczestniczka ani jak zostanie przyjęta przez pozostałych mieszkańców. Jej pojawienie się nastąpi jednak w momencie, gdy w hotelu nie brakuje niepewności związanej z relacjami. Niektórzy uczestnicy mają problemy ze swoimi partnerami, dlatego nowa osoba może stać się dla nich kolejną niewiadomą.