Splątane losy, odcinek 55: Meltem zagrozi Yasemin! Jedno zdjęcie może zniszczyć jej karierę [ZDJĘCIA]

Meltem zagrozi Yasemin w 55. odcinku „Splątanych losów”

W 53. odcinku „Splątanych losów” Meltem publicznie obraziła Yasemin i pokłóciła się z Burakiem. Teraz posunie się o krok dalej. Meltem nie zamierza zakończyć konfliktu z Yasemin. W 55. odcinku „Splątanych losów” zagrozi jej, że doprowadzi do wyrzucenia jej ze szpitala. Tym razem będzie miała coś, czym może naprawdę zaszkodzić pielęgniarce. Meltem ujawni, że widziała zdjęcie Yasemin i Buraka zrobione nad morzem. Fotografia może stać się dla niej poważnym problemem, zwłaszcza że związek z Burakiem był przez pewien czas utrzymywany w tajemnicy.

Burak padnie ofiarą intrygi w 55. odcinku „Splątanych losów”

Problemy czekają również na Buraka. Kerem celowo podrzuci mu niewłaściwą kartę pacjenta, chcąc ośmieszyć kolegę przed przełożonym. Burak będzie zaskoczony jego zachowaniem. Sytuacja będzie szczególnie niezręczna, ponieważ Kerem od dawna ma uczucia do Yasemin. W 54. odcinku „Splątanych losów” Zuhal wyjawiła Yasemin, że Kerem jest w niej zakochany. Ezgi była natomiast wobec niej wrogo nastawiona właśnie z powodu zazdrości.

Munevver podejmie decyzję o zabezpieczeniu przyszłości Suzan w 55. odcinku „Splątanych losów”

W 54. odcinku planowała przekazać Halilowi dużą sumę pieniędzy, aby ten przekazał ją Suzan jako zabezpieczenie na przyszłość. A w 55. odcinku „Splątanych losów” wezwie prawnika i postanowi przepisać na nią dom. Chce w ten sposób zabezpieczyć jej przyszłość na wypadek swojej śmierci. Wcześniej Munevver również próbowała zadbać o bezpieczeństwo Suzan.

Remzi ujawni coś wążnego Ayfer w 55. odcinku „Splątanych losów”

Remzi porozmawia także z Ayfer i zasugeruje jej, że jej mąż nie jest tak święty, za jakiego uchodzi. Jego słowa mogą wzbudzić w kobiecie kolejne podejrzenia dotyczące Halila. Ayfer już wcześniej miała powody, by nie ufać mężowi. W 49. odcinku „Splątanych losów” Halil był przez nią podejrzewany o ukrywanie prawdy, a Remzi jednocześnie szantażował go informacjami dotyczącymi Tahsina.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 55. odcinka

Odcinek 55. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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