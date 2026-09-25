Dziedzictwo, odcinek 1041: Ezgi nie żyje! Isil dokona makabrycznego odkrycia w jej domu [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-25 13:58

W odcinku 1041 serialu „Dziedzictwo” dojdzie do tragicznego finału historii Ezgi. Kobieta, która w poprzednim odcinku została zaatakowana przez nożownika, nie przeżyje. Zaniepokojona jej milczeniem Isil pójdzie do jej domu i dokona makabrycznego odkrycia. Na miejscu znajdzie zwłoki niedoszłej synowej.

Isil odkryje zwłoki Ezgi w 1041. odcinku „Dziedzictwa”

W 1040. odcinku „Dziedzictwa” Ezgi po burzliwej rozmowie z Aynur wróciła do swojego domu. Niedługo później została zaatakowana przez nieznanego napastnika, który kilkakrotnie ugodził ją nożem. Kobieta padła na ziemię, a napastnik uciekł, upewniając się, że nikt go nie widział. W 1041. odcinku „Dziedzictwa” okaże się, że obrażenia były śmiertelne. Ezgi nie odbierze telefonu od Isil, co wzbudzi niepokój kobiety. Matka Sinana postanowi więc sprawdzić, co dzieje się z niedoszłą synową.

Tragiczny koniec Ezgi w 1041. odcinku „Dziedzictwa”

Isil pójdzie do domu Ezgi i właśnie tam dokona wstrząsającego odkrycia. Na podłodze zobaczy ciało kobiety. Ezgi nie żyje! Jej śmierć będzie kolejnym dramatycznym wydarzeniem po ujawnieniu intrygi Isil. W 1039. odcinku „Dziedzictwa” Ezgi wyznała Sinanowi całą prawdę o oszustwach jego matki. Zdradziła między innymi, że Isil może chodzić i tylko udaje sparaliżowaną. Niedługo później Ezgi padła ofiarą brutalnego ataku. Czy to Isil zleciła zabójstwo byłej narzeczonej jej syna? 

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1041

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1041. zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
Zszokowana Isil z otwartymi ustami. Na miniaturach Ezgi i jej ciało na podłodze. O serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
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