La Promesa, odcinek 487: Vera ma poważne podejrzenia wobec Santosa i swojej matki. Zaczyna rozumieć jej przyjazd [ZDJĘCIA]

Vera zaczyna łączyć fakty w 487. odcinku „La Promesy”

Vera coraz uważniej przygląda się zachowaniu Santosa i swojej matki. W 485. odcinku dziewczyna przyznała się Santosowi, że spotkała księżną de Carril. Dzień później Petra zaczęła podejrzewać, że ktoś celowo sprowadził kobietę do La Promesy. Teraz Vera sama zacznie dochodzić do podobnych wniosków. Dziewczyna będzie podejrzewać, że to Santos mógł sprowadzić jej matkę do pałacu. Zacznie też rozumieć, że jej przyjazd może mieć związek z ich relacją i wydarzeniami, które ostatnio rozgrywały się wokół Very. Nie będzie jednak jeszcze znała wszystkich odpowiedzi.

Vera przekonuje Lopego, że miłość jest ważniejsza od pieniędzy

Vera i Lope nadal będą musieli mierzyć się z różnicami, które mogą mieć wpływ na ich przyszłość. W 482. odcinku zakochani snuli już plany dotyczące wspólnego życia, a w 486. Vera wyznała Lopemu, że jest córką księżnej de Carril. Teraz Vera będzie próbowała przekonać ukochanego, że miłość jest ważniejsza od tytułów i pieniędzy. Ich rozmowa będzie miała szczególne znaczenie, ponieważ po ujawnieniu prawdziwego pochodzenia Very ich relacja może wyglądać zupełnie inaczej.

Służba zacznie sprzedawać dżemy. Rómulo pomoże Virtudes

W 484. odcinku Simona zaproponowała wznowienie produkcji dżemów, a pieniądze miały trafić do Virtudes, która straciła pracę u don Fermína. W 487. odcinku służba zacznie realizować ten pomysł, jednak będzie robić to potajemnie. Rómulo zgodzi się na sprzedaż dżemów, ponieważ będzie chciał dać Virtudes szansę na poprawę sytuacji. Dzięki zarobionym pieniądzom dziewczyna będzie mogła łatwiej poradzić sobie po utracie posady. Cała akcja będzie wymagała jednak dyskrecji.

Cruz planuje koncert z okazji powrotu Manuela

Po powrocie z wojny Manuel ponownie odnajduje swoje miejsce w La Promesie. W 486. odcinku wraz z Salvadorem ukrywał przed domownikami nieobecność Curra. Teraz Cruz skupi się na powitaniu syna. Cruz zacznie planować koncert z okazji powrotu Manuela. Wydarzenie ma być okazją do uczczenia jego powrotu do pałacu. Manuel nie będzie jednak jedyną osobą, wokół której w La Promesie narastają emocje. Wciąż nierozwiązana pozostaje także sytuacja Curra i Martiny.

„La Promesa”, odcinek 487 – kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 487. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć również online w TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Very, Lopego, Santosa, Virtudes, Manuela i pozostałych bohaterów La Promesy.

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