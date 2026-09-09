Splątane losy, odcinek 44: Halil ma coś na sumieniu. Munevver pozna prawdę o jego przeszłości [ZDJĘCIA]

Münevver pozna prawdę o Halilu w 44. odcinku „Splątanych losów”

W 44. odcinku „Splątanych losów” Münevver będzie już wiedziała, że Yasemin jest jej zaginioną wnuczką. Dziewczyna wróciła do jej życia i zamierza opowiedzieć jej prawdę o wydarzeniach sprzed lat. Halil będzie się jednak obawiał, że przy okazji wyjdzie na jaw jego największy sekret – to on ukrywał przed Münevver, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz przebywa w śpiączce. Yasemin nie zamierza jednak obciążać Halila, uniknie więc zdemaskowania, choć nadal będzie musiał mierzyć się z konsekwencjami swojego kłamstwa. Dodatkowo jego sekret zna Remzi, który już wcześniej zaczął szantażować go, żądając pieniędzy za milczenie.

Remzi czeka na pieniądze od Halila w 44. odcinku „Splątanych losów”

Remzi nadal będzie próbował wyjść z trudnej sytuacji finansowej. W 44. odcinku „Splątanych losów” zapewni lichwiarza, że za kilka dni spłaci swój dług. Mężczyzna jest przekonany, że wkrótce otrzyma pieniądze od Halila. Problem w tym, że Halil sam znajduje się pod ogromną presją. Remzi już wcześniej próbował zmusić go do zapłacenia za zachowanie tajemnicy. W 43. odcinku przygotowywał dla niego pieniądze, ponieważ obawiał się, że Remzi ujawni Münevver prawdę.

Tahsin będzie szukał byłego policjanta w 44. odcinku „Splątanych losów”

Duże problemy będzie miał również Tahsin. W 44. odcinku „Splątanych losów” mężczyzna dowie się, że były policjant poszukuje jego, Pakize oraz Yasemin. Tahsin nie zamierza czekać, aż niebezpieczny trop doprowadzi do jego rodziny. Poleci swoim ludziom odnaleźć byłego funkcjonariusza. Będzie chciał dowiedzieć się, czego mężczyzna szuka i jak wiele informacji posiada. Poszukiwania mogą mieć poważne konsekwencje dla Tahsina, Pakize i Yasemin.

Pınar straci zaufanie Münevver w 44. odcinku „Splątanych losów”

Münevver będzie miała także powód do złości na Pınar. Dowie się, że dziewczyna zgubiła Mine, a później namówiła ją, by milczała na ten temat. Dla Münevver będzie to szczególnie bolesne, ponieważ bezpieczeństwo wnuczki jest dla niej najważniejsze. W 40. odcinku „Splątanych losów” Münevver była już wściekła na Pınar za to, że zgubiła Mine i przez dłuższy czas ukrywała przed nią prawdę. Teraz okaże się, że dziewczynka została dodatkowo nakłoniona do trzymania tego w tajemnicy. Münevver nie zamierza przejść nad tym do porządku dziennego. Jej rozczarowanie Pınar będzie ogromne, a dziewczyna będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania.

Yasemin odsunie się od Kerema w 44. odcinku „Splątanych losów”

Ważne wydarzenia czekają także Yasemin. Zuhal wyjaśni jej, że Ezgi jest zazdrosna o jej przyjaźń z Keremem. Yasemin postanowi więc zachować większy dystans wobec niego. Nie będzie chciała powodować kolejnych nieporozumień. Jej relacja z Keremem może stać się źródłem konfliktów, zwłaszcza że w 43. odcinku Kerem uznał, że Yasemin nie odwzajemnia jego uczuć, kiedy nazwała go swoim przyjacielem.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 44. odcinka

Odcinek 44. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

13

Sonda Gdzie oglądasz tureckie seriale? TYLKO W TELEWIZJI TYLKO W INTERNECIE TO ZALEŻY...