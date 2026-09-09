M jak miłość bez Sylwii. Znamy szczegóły ostatniej sceny z Hanną Turnau

Co czeka Hannę Turnau w 1939 odcinku M jak miłość? To koniec wątku Sylwii

Czteroletnia przygoda z hitem Dwójki dobiega końca. Hanna Turnau ostatecznie zniknie z obsady, a pożegnanie z graną przez nią postacią nastąpi w 1939 odcinku. Zakończenie jej historii okaże się niezwykle bolesne dla Wernera (w tej roli Jacek Kopczyński). Początkowo nic nie zapowie tragedii. Niestety, w pewnym momencie Kostecka uświadomi sobie, że zwariowana relacja z Adamem przestała dawać jej satysfakcję i nie jest tym, czego pragnie w życiu.

Nim w najnowszym epizodzie "M jak miłość" Sylwia zdecyduje się na drastyczny krok i na zawsze rozstanie się z partnerem, zwierzy się ze swoich rozterek bliskiej osobie. Swoimi wątpliwościami obarczy przyjaciółkę, Julię Malicką (Marta Chodorowska), która obecnie układa sobie życie we Lwowie u boku męża Dimy (Michał Pszeniczny) i dzieci.

- Nie wiem, co ja mam robić. Mam wrażenie, że to, co jest między nami, to nie jest prawdziwe życie, tylko jakiś cyrk. A jak teraz odejdę, to już nie będzie odwrotu. Nie wiem co robić... Tak mi ciebie brakuje

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Powody rozstania Sylwii i Wernera w 1939 odcinku M jak miłość

Gwoździem do trumny ich relacji okaże się dokument przygotowany przez prawnika. Adam zaprezentuje ukochanej projekt intercyzy, w której precyzyjnie opisze swoje wyobrażenie o wspólnej rodzinie i roli Kosteckiej jako matki. Jakby tego było mało, mężczyzna poinformuje, że zarezerwował już duże auto zdolne pomieścić aż trzy foteliki samochodowe.

- Idealnie byłoby mieć trójkę dzieci - dwóch chłopców i dziewczynkę... Taką naszą małą księżniczkę...

- Imiona też wybrałeś?

- Tak, Anitka, Jędrzejek i Kamilek... Ale możemy renegocjować. Tę intercyzę również. To jest tylko wstępny draft. Na przykład w paragrafie...

Monolog Adama zostanie brutalnie przerwany przez zdenerwowaną prawniczkę. Sylwia stanowczo zakomunikuje o końcu ich relacji. Powie mu wprost, że planuje wyjazd do Niemiec i nie zamierza stamtąd wracać do obecnego życia.

- Adaś, błagam cię, czy ty możesz się na chwilę zamknąć? Do ciebie to naprawdę nie dociera? Ja dostałam świetną propozycję pracy w Berlinie. Tutaj mogę tylko pomarzyć o takiej robocie. Ja chcę przyjąć tę pracę...

- A co ze mną? Z naszymi dziećmi? -

To dramatyczne pytanie załamanego Wernera pozostanie bez odpowiedzi. Mimo widocznego wzruszenia bohaterka nie zmieni zdania.

Koniec historii Hanny Turnau. Tak wygląda ostatnia scena w M jak miłość

Rozstanie odbędzie się w bardzo przykrych okolicznościach, bez tradycyjnego pożegnania z wieloletnim partnerem. Zanim Sylwia spakuje swoje rzeczy i na dobre wyniesie się z posesji Adama, zrozpaczony prawnik poszuka ukojenia u swoich bliskich – Kamila (Marcin Bosak) oraz Anity (Melania Grzesiewicz).

Data emisji 1939 odcinka M jak miłość w TVP2

Fani produkcji będą mogli obejrzeć 1939 odcinek serialu "M jak miłość" w poniedziałkowy wieczór, 14 września 2026 r. Emisja rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.