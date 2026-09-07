Splątane losy, odcinek 43: Munevver podejrzewa, że Yasemin jest jej wnuczką. Wezwie Buraka na rozmowę

Münevver usłyszy ciekawe wieści o Yasemin w 43. odcinku "Splątanych losów"

W 43. odcinku „Splątanych losów” Münevver dowie się, że Burak gościł w domu pielęgniarkę o imieniu Yasemin. Ta wiadomość nie przejdzie obok niej obojętnie. Kobieta zacznie podejrzewać, że dziewczyna może być poszukiwaną przez nią wnuczką. Wezwie więc Buraka na rozmowę, by dowiedzieć się, kim naprawdę jest jego znajoma.

Podejrzenia Münevver nie pojawią się przypadkowo. Od pewnego czasu coraz mocniej angażuje się w poszukiwania Pakize i Yasemin. Wcześniej, w 37. odcinku "Splątanych losów" postanowiła odnaleźć obie kobiety i odzyskać kontakt z rodziną.

Burak i Yasemin wciąż ukrywają swój związek w 43. odcinku "Splątanych losów"

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Yasemin i Burak są razem, ale nie chcą ujawniać swojej relacji. Wcześniej para uzgodniła, że zachowa romans w tajemnicy. Ich sekret staje się jednak coraz trudniejszy do utrzymania. W 41. odcinku „Splątanych losów” Burak i Yasemin wybrali się wspólnie do eleganckiej restauracji. Podczas kolacji w 41. odcinku "Splątanych losów" pielęgniarka dowiedziała się, że przybraną babcią Buraka jest właśnie Münevver Hanım. Teraz kobieta zacznie sama łączyć fakty.

Co więcej, w 39. odcinku "Splątanych losów", ich relacją zaczęli interesować się także pracownicy szpitala. Burak i Yasemin byli już obiektem plotek, dlatego zdecydowali się zachować dystans w miejscu pracy.

W 43. odcinku "Splątanych losów" Yasemin wyzna matce, że się zakochała

W 43. odcinku „Splątanych losów” Yasemin będzie musiała zmierzyć się również z własnymi uczuciami. Dziewczyna powie matce, że się zakochała. Wszystko wskazuje więc na to, że jej relacja z Burakiem stała się dla niej naprawdę ważna.

Jednocześnie Yasemin zadzwoni do Mine i obieca jej, że od tej pory będzie kontaktować się z nią codziennie. To szczególnie istotne, ponieważ Münevver od dawna próbuje zrozumieć, jakie więzi łączą poszczególnych członków rodziny.

Czy rozmowa Münevver z Burakiem doprowadzi do przełomu? Kobieta może być bardzo blisko odpowiedzi na pytanie, którego poszukiwała od dawna.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 43. odcinka

Odcinek 43. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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