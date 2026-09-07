Dziedzictwo, odcinek 1027: Nana straci zaufanie do Poyraza. Podejmie decyzję o odejściu [ZDJĘCIA]

Nana zdecyduje się odejść od Poyraza w 1027. odcinku „Dziedzictwa”

Nana była przekonana, że Poyraz ma romans z Sibel. Takie wnioski wysnuła po zdarzeniach z odcinka 1024. kiedy to nakrywała męża w towarzystwie jego byłej partnerki. Prawda okazała się jednak inna. Poyraz przyznał się Nanie, że tego dnia walczył w klatce, a po pojedynku poczuł się gorzej, a Sibel wyciągnęła do niego pomocną dłoń.

Jego tłumaczenia nie zmienią jednak jej podejścia do Poyraza, ponieważ nadal będzie miała poczucie, że mąż ją oszukał zatajając walkę. W 1027. odcinku „Dziedzictwa” emocje wezmą górę i Nana postanowi odejść od Poyraza. Nie będzie chciała dłużej tkwić w relacji, w której czuje się oszukiwana i odsuwana od prawdy.

Wygląda na to, że plan Cansel powiódł się. Kobieta miała na celu poróżnić małżeństwo i sprawić, aby odsunęłi się od siebie. Cansel w 1020. odcinku "Dziedzictwa" namówiła Sibel, aby ta przed walką podała Poyrazowi środek usypiający. Po walce, kiedy lek zaczął działać, Sibel zaciągnęła byłego ukochanego to warsztatu. Nana zauważyła ich razem, gdy opuszczali "miejsce schadzki".

Poyraz nie pozwoli Nanie odejść w 1027. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz nie zaakceptuje decyzji Nany. Mężczyzna będzie zdeterminowany, by ją zatrzymać i nie dopuścić do rozpadu ich małżeństwa. Nie wystarczy mu jednak samo zapewnienie, że wszystko się ułoży. Będzie musiał przekonać Nanę, że jego uczucia są prawdziwe.

Nana nie będzie już chciała przymykać oczu na kolejne problemy. Poyraz stanie przed trudnym zadaniem, ponieważ tym razem będzie musiał nie tylko powstrzymać żonę przed odejściem, ale przede wszystkim odzyskać jej zaufanie.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1027

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1027. zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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