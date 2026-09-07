Ruszyły castingi do Must Be The Music! Sprawdziliśmy, co trzeba zrobić, by dostać się do programu

Must Be The Music 14. edycja. Ruszyły castingi

Nowa edycja programu ponownie będzie okazją dla muzyków, którzy chcą pokazać się szerszej publiczności. Na castingach pojawiają się zarówno wokaliści, jak i zespoły, instrumentaliści czy artyści wykonujący własne utwory. W Warszawie nie zabrakło autorskich piosenek, coverów i różnych muzycznych stylów. Na razie nie wiadomo, kto ostatecznie znajdzie się w 14. edycji „Must Be The Music”. Wiadomo za to, jak wygląda pierwszy etap rekrutacji.

Must Be The Music. Jak zgłosić się do programu?

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się przez internet. Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć w nim na szereg pytań dotyczących swojej muzycznej działalności. Najważniejsze są dwa nagrania. Do formularza należy dodać wideo z autoprezentacją oraz nagranie wykonania utworu muzycznego – może to być cover albo własna piosenka. Każdy z plików może mieć maksymalnie 300 MB i być w formacie MP4 lub MOV. Można też zamiast pliku wkleić link, np. do nagrania na YouTube. Potrzebne będzie również zdjęcie profilowe.

W formularzu trzeba podać także podstawowe dane, m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz płeć. Kandydaci odpowiadają też na pytania o swoją muzyczną drogę: od kiedy zajmują się muzyką, jakie mają największe osiągnięcia, co wyróżnia ich spośród innych artystów i kto jest ich muzycznym idolem.

Organizatorzy pytają również, dlaczego właśnie dana osoba ma zostać zwycięzcą „Must Be The Music”, na opinii której gwiazdy muzyki szczególnie jej zależy oraz jak wykorzystałaby ewentualną wygraną. W formularzu znalazły się też pytania o wydarzenie, które zmieniło życie kandydata, hobby oraz obecność w mediach społecznościowych. Można również dodać coś od siebie. Osoby zgłaszające duet lub zespół muszą podać jego nazwę oraz imiona, nazwiska i wiek wszystkich członków. W przypadku osoby niepełnoletniej formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun.

Kiedy i gdzie odbywają się castingi do "Must Be The Music"?

Po internetowym zgłoszeniu kandydaci mogą również pojawić się na stacjonarnym castingu. Najbliższy odbędzie się 13 września w Rzeszowie. Kolejne zaplanowano w Katowicach (20 września), Wrocławiu (21 września), Sopocie (26 września) i Warszawie (27 września).