Splątane losy, odcinek 42: Remzi szantażuje Halila. Zażąda pieniędzy w zamian za milczenie

Remzi szantażuje Halila w 42. odcinku „Splątanych losów”

W 42. odcinku „Splątanych losów” Halil będzie musiał zmierzyć się z kolejnym problemem. Mężczyzna powie Münevver, że zwolnił Remziego, ponieważ ten nie robił wystarczających postępów w poszukiwaniach Yasemin i Pakize. To jednak tylko część prawdy. Halil wciąż ukrywa przed Münevver, że jej córka znajduje się w śpiączce. Remzi zna ten sekret i zamierza go wykorzystać. Zażąda od Halila pieniędzy, a w przypadku odmowy zagrozi, że powie Münevver wszystko.

Sytuacja stanie się więc dla Halila wyjątkowo niebezpieczna. Jeśli spełni żądania Remziego, będzie musiał zapłacić za jego milczenie. Jeśli odmówi, Münevver może dowiedzieć się prawdy o stanie swojej córki.

Yasemin i Burak będą ukrywać związek w 42. odcinku „Splątanych losów”

W 42. odcinku „Splątanych losów” problemy czekają również Yasemin i Buraka. Para nadal będzie ukrywać swoją relację przed otoczeniem. Ich zachowanie już wcześniej wzbudzało zainteresowanie pracowników szpitala. Teraz ich tajemnicę poznają kolejne osoby.

Ayfer poinformuje Meltem, że Burak przyprowadził Yasemin na kolację. Obie kobiety nie zamierzają pozostawić tego bez reakcji. Ayfer i Meltem będą chciały rozdzielić parę w 42. odcinku „Splątanych losów” W 42. odcinku „Splątanych losów” Ayfer i Meltem połączą siły przeciwko Yasemin i Burakowi. Kobiety postanowią doprowadzić do rozpadu ich związku.

Dla Yasemin sytuacja będzie szczególnie trudna, ponieważ już wcześniej musiała mierzyć się z presją w szpitalu. W 39. odcinku, mimo plotek dotyczących jej relacji z Burakiem, nie zamierzała rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Teraz będzie musiała dodatkowo uważać na działania Ayfer i Meltem.

Münevver przyłapie Mine w 42. odcinku „Splątanych losów”

W 42. odcinku „Splątanych losów” Münevver będzie miała również powód do niepokoju z powodu Mine. Kobieta przyłapie wnuczkę na wynoszeniu rzeczy z domu. Zachowanie dziewczynki wzbudzi jej podejrzenia.

Münevver usłyszy także rozmowę Ayfer z Elmas dotyczącą Yasemin. Informacje, które do niej dotrą, mogą mieć znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeń, szczególnie że Yasemin jest związana z Burakiem, którego Münevver traktuje jak bliską osobę.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 42. odcinka

Odcinek 42. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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