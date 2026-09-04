Fogo Unia Leszno przed trudnym zadaniem. Rafał Okoniewski marzy o zwycięstwie nad Spartą Wrocław

Trudny przeciwnik Unii Leszno

Ekipa z Wrocławia pewnie wygrała rundę zasadniczą i skorzystała z prawa wyboru rywala w półfinale. Ich rywalem została Fogo Unia Leszno, która uplasowała się na czwartej pozycji. W pierwszej części sezonu Betard dwukrotnie pokonał podopiecznych Rafała Okoniewskiego: 50:40 u siebie i 46:44 na wyjeździe. Teraz nadszedł czas na decydujące starcia.

Menedżer gospodarzy przed niedzielnym spotkaniem zadeklarował, że wygrana na poziomie 50:40 byłaby dla jego drużyny satysfakcjonująca. Rafał Okoniewski podkreśla jednak dużą siłę rywala i konieczność maksymalnego zaangażowania, aby sprostać wymaganiom półfinału play-off.

"To byłoby fajne. Mamy jednak świadomość, kto do nas przyjeżdża - bardzo trudny przeciwnik. My natomiast nie znaleźliśmy się w „czwórce” za darmo, bo też trzeba osiągnąć dobre wyniki. Dalej ciężko pracujemy i zrobimy wszystko, żeby zadowolić naszych kibiców, ale i siebie samych" - powiedział Okoniewski.

Jakie zmiany w składzie wrocławian?

Trener zespołu z Leszna zauważa, że rywalizacja w play-off to zupełnie inny etap niż zmagania w rundzie zasadniczej. Drużyna z Wrocławia zawita do Wielkopolski osłabiona brakiem Bartłomieja Kowalskiego. Niespodzianką w składzie jest natomiast powrót Daniela Bewleya. Żużlowiec ten pauzował od maja po złamaniu kości udowej.

Janusz Kołodziej, ważny punkt drużyny leszczyńskich "Byków", pozytywnie ocenia zestawienie półfinałowe. Zawodnik zaznacza, że mecze z Betard Spartą Wrocław to wyjątkowe widowisko dla kibiców i samych sportowców. Sam zawodnik walczy o powrót do pełnej dyspozycji po niedawnych problemach zdrowotnych.