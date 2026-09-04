Bolidy F1 wjadą na PGE Narodowy! Wielki finał Red Bull Drift Masters w Warszawie

Po raz pierwszy w historii Warszawa ugości bolidy Formuły 1 na specjalnym torze stworzonym na PGE Narodowym. Wydarzenie to uświetni wielki finał Red Bull Drift Masters, który połączy dwa różne światy motosportu.

Kluczowym elementem show będzie starcie między legendarnym bolidem F1 a potężną, 1400-konną maszyną driftową. Dodatkowych emocji dostarczą polscy kierowcy, którzy powalczą o tytuł mistrza Europy.

Organizatorzy informują, że bilety na tę niezwykłą imprezę szybko znikają. Fani motoryzacji nie powinni zwlekać, jeśli chcą zobaczyć to bezprecedensowe połączenie różnych dyscyplin na żywo.

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Bolidy F1 wjadą na PGE Narodowy. Kto zasiądzie za kierownicą?

Już 11 i 12 września oczy całego motoryzacyjnego świata zwrócą się ku Warszawie. Wtedy to na zamkniętym torze PGE Narodowego zagoszczą dwa modele legendarnego bolidu Red Bull Racing RB7, w którym mistrzostwo świata świętował Sebastian Vettel. Ryk potężnego, 750-konnego silnika V8, spotęgowany zamkniętą przestrzenią stadionu, obiecuje widzom niezapomniane wrażenia dźwiękowe, jakich Polska jeszcze nie doświadczyła.

W pokazowym wyścigu za sterami tych maszyn zasiądą dwaj byli kierowcy Formuły 1: Christian Klien oraz Patrick Friesacher. Ich rywalizacja na specjalnym torze dostarczy prawdziwych emocji fanom szybkiej jazdy.

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– Chcemy zaoferować publiczności widowisko, które łączy sportową dramaturgię z bezprecedensowym show technologicznym bolidów Formuły 1

– podkreśla Arkadiusz Dudko, Wiceprezes Zarządu Drift Masters.

Bolid F1 kontra „Mad Mike”. Starcie 1400-konnej Mazdy na PGE Narodowym

Dodatkową atrakcją będzie wyjątkowe starcie. Bolid F1 zmierzy się z imponującą Mazdą 3 „Bullet” o mocy 1400 koni mechanicznych. Za jej kierownicą usiądzie legendarny drifter z Nowej Zelandii, znany jako „Mad Mike” Whiddett. Obie maszyny będą rywalizować w „Donut Show”, udowadniając swoją zwinność poprzez liczbę i precyzję obrotów. To historyczne zderzenie dwóch różnych dyscyplin sportów motorowych z pewnością zapisze się w pamięci kibiców.

Red Bull Drift Masters w Warszawie. Polacy z szansami na mistrzostwo Europy

Pokazy bolidów to jednak tylko przedsmak głównych zawodów. Podczas finału na PGE Narodowym toczyć się będzie zacięta walka o mistrzostwo Europy w drifcie, w której liczą się polscy zawodnicy. Obecnie liderem klasyfikacji jest Piotr Więcek, a tuż za nim plasuje się Paweł Korpuliński. Wsparcie tysięcy kibiców na stadionie z pewnością zmotywuje ich do walki o historyczny triumf. Organizatorzy przypominają, że w sprzedaży zostały już ostatnie wejściówki na to niezwykłe wydarzenie.