Znajomi już dostali, a u ciebie pusto na koncie? Od tego zależy termin przelewu

Koniec sierpnia to moment, w którym wielu rodziców zaczyna nerwowo zaglądać do aplikacji bankowych. Informacje o tym, że sąsiedzi lub rodzina otrzymali już 300 złotych na wyprawkę szkolną, mogą budzić frustrację, jeśli twoje konto wciąż świeci pustkami. Warto jednak zachować spokój, ponieważ system wypłat świadczenia Dobry Start nie jest jednorazową akcją, lecz procesem rozłożonym w czasie. Główną zasadą, którą kieruje się ZUS, jest kolejność zgłoszeń oraz czas wpłynięcia dokumentów.

Jeśli wniosek o dofinansowanie został wysłany zaraz po otwarciu naboru, czyli w lipcu, szansa na szybki przelew była największa. Urzędnicy realizują przelewy sukcesywnie, a ci, którzy pośpieszyli się i wysłali formularze zaraz po uruchomieniu systemu, zazwyczaj mają już środki u siebie. Jeśli zwlekałeś z formalnościami, twój przelew po prostu znajduje się dalej w kolejce do realizacji. ZUS obsługuje miliony wniosków z całej Polski, co przy zachowaniu procedur weryfikacyjnych wymaga odpowiedniego czasu.

ZUS tłumaczy, do kiedy wypłaci 300 plus. Kluczowa data

Dla wielu rodziców najważniejszą datą w kalendarzu świadczeń jest 31 sierpnia. Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do tego dnia jest swego rodzaju gwarancją otrzymania środków w określonym czasie. Jeśli udało ci się dopełnić formalności w wakacje, ZUS ma obowiązek przelać pieniądze najpóźniej do 30 września. Oznacza to, że nawet jeśli środki nie dotarły jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, masz pewność, że pojawią się one na twoim koncie przed końcem pierwszego miesiąca nauki.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób, które z różnych powodów zwlekały ze złożeniem dokumentów i zrobiły to dopiero we wrześniu, październiku lub listopadzie. W takim scenariuszu okres oczekiwania może się nieco wydłużyć. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ZUS ma wtedy maksymalnie dwa miesiące na realizację przelewu, licząc od daty wpływu dokumentów. Jeśli więc wniosek został wysłany w połowie września, pieniądze mogą trafić do ciebie nawet w listopadzie, co warto uwzględnić w domowym budżecie.

Pieniędzy wciąż nie ma? Sprawdź te dwa powody

Czasami zdarza się, że mimo upływu terminów, pieniądze nie pojawiają się na rachunku. W takiej sytuacji warto zweryfikować, czy wniosek nie został odrzucony lub czy nie wymaga on poprawienia. Najczęstszą przyczyną braku wypłaty są błędy techniczne, takie jak pomyłka w numerze konta bankowego lub niepełne dane w formularzu. Status swojego wniosku możesz w każdej chwili sprawdzić samodzielnie, logując się na portal eZUS lub PUE ZUS. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o etapie rozpatrywania sprawy.

Innym powodem braku przelewu jest brak uprawnień do świadczenia, o czym rodzice czasem zapominają. Pieniądze z programu Dobry Start nie przysługują na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, czyli realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Dotyczy to zarówno oddziałów przedszkolnych w szkołach, jak i w przedszkolach. Świadczenie nie jest również przyznawane studentom, nawet jeśli spełniają kryterium wiekowe. Jeśli twoje dziecko zaczyna naukę w zerówce, wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.

Czas na wniosek o Dobry Start ucieka. Gdzie go złożyć?

Jeśli wciąż nie złożyłeś wniosku na rok szkolny 2026/2027, musisz pamiętać o ostatecznym terminie. Czas na dopełnienie formalności mija 30 listopada 2026 roku. Po tej dacie prawo do 300 złotych na dany rok szkolny bezpowrotnie przepada. Lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili, aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych związanych z dużym obciążeniem serwerów w ostatnich dniach naboru, co może utrudnić sprawne wysłanie dokumentów.

Pamiętaj, że obecnie wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Masz do wyboru kilka wygodnych ścieżek: aplikację mobilną mZUS, portal eZUS/PUE, portal Emp@tia lub systemy bankowości elektronicznej. Wypłata następuje tylko w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer konta. To ułatwienie, które pozwala na szybsze przesyłanie środków bezpośrednio do rodziców, bez konieczności czekania na przekazy pocztowe czy osobistych wizyt w placówkach urzędu.