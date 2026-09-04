Wcześniej wiele wniosków było odrzucanych. Nowy próg dochodowy otwiera drogę do niemal 2500 złotych na ucznia

Dla kogo stypendium szkolne? Nie tylko kryterium dochodowe ma znaczenie

Wrzesień to dla wielu rodziców czas nerwowego przeliczania domowego budżetu. Zakup podręczników, nowych ubrań, butów na wf czy opłacenie zajęć dodatkowych potrafi błyskawicznie uszczuplić oszczędności. Warto jednak wiedzieć, że pomoc materialna od państwa w formie stypendium szkolnego w 2026 roku jest realnym wsparciem, które może zrekompensować część tych kosztów. Co istotne, od 2025 roku obowiązują korzystniejsze zasady, dzięki którym więcej rodzin może starać się o te pieniądze.

Najważniejszą zmianą, o której musisz pamiętać, jest podniesione kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 823 zł netto na jedną osobę w rodzinie. To duży skok w porównaniu do wcześniejszych 600 zł, co oznacza, że nawet jeśli wcześniej twój wniosek był odrzucany z powodu zbyt wysokich zarobków, teraz sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Warto usiąść z kalkulatorem i dokładnie podliczyć domowe finanse, bo stypendium socjalne jest przyznawane właśnie tym osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Przy wyliczaniu dochodu pojawia się często pytanie o świadczenie wychowawcze, czyli popularne 800 plus. Tutaj mamy dobrą wiadomość: te pieniądze nie są wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Podobnie jak inne świadczenia o charakterze socjalnym, 800 plus ma na celu wsparcie dziecka i nie może blokować dostępu do pomocy materialnej ze strony gminy. Dzięki temu łatwiej jest zmieścić się w wymaganym progu 823 zł na osobę.

Samo spełnienie kryterium dochodowego to jednak nie wszystko. Przepisy mówią jasno, że stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. Może ona wynikać z bezrobocia rodziców, niepełnosprawności w rodzinie, ciężkiej lub długotrwałej choroby albo wielodzietności. Pomoc jest kierowana także do osób zmagających się z alkoholizmem, narkomanią lub w przypadkach, gdy rodzina jest niepełna. Każdy taki czynnik zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Od 99 zł do niemal 250 zł. Ile wyniesie wsparcie dla ucznia w 2026 roku?

Przejdźmy do konkretnych kwot, bo to one najbardziej interesują rodziców. W 2026 roku miesięczna kwota stypendium szkolnego waha się od 99,20 zł do 248 zł. Ostateczna wysokość wsparcia zależy od indywidualnej decyzji gminy oraz tego, jak trudna jest sytuacja finansowa danej rodziny. Im niższy dochód na osobę, tym wyższa szansa na otrzymanie maksymalnej stawki. W skali całego roku szkolnego, który dla stypendystów trwa zazwyczaj 10 miesięcy, uczeń może otrzymać nawet 2480 zł.

Musisz jednak wiedzieć, że stypendium szkolne rzadko ma formę gotówki do ręki, którą można wydać na dowolny cel. Najczęściej jest to refundacja poniesionych kosztów. Oznacza to, że najpierw kupujesz potrzebne dziecku rzeczy, a potem przedstawiasz w urzędzie faktury lub imienne rachunki. Dopiero na ich podstawie gmina wypłaca pieniądze. Dlatego tak ważne jest, abyś zbierał dokumenty potwierdzające zakup podręczników, zeszytów, przyborów plastycznych, a nawet stroju sportowego czy komputera niezbędnego do nauki.

Zakres wydatków, które podlegają refundacji, jest zazwyczaj dość szeroki. Oprócz typowej wyprawki szkolnej, pieniądze można przeznaczyć na opłacenie biletów miesięcznych na dojazd do szkoły, udział w wycieczkach szkolnych czy dodatkowe kursy językowe. Niektóre gminy pozwalają także na rozliczenie zakupu biurka czy krzesła do nauki. Przed dokonaniem zakupów najlepiej upewnić się w swoim urzędzie miasta lub gminy, jakie konkretnie faktury będą akceptowane, by uniknąć rozczarowania przy składaniu dokumentów.

Wniosek o stypendium szkolne. Zostało mało czasu

Czas na formalności, bo tutaj terminy są nieubłagane. Jeśli chcesz otrzymać stypendium na rok szkolny 2026/2027, wniosek musisz złożyć do 15 września. To kluczowa data dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wyjątek stanowią słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy mają czas do 15 października. Spóźnienie się choćby o jeden dzień może sprawić, że pomoc przepadnie, chyba że udowodnisz, iż opóźnienie wynikło z przyczyn od ciebie niezależnych.

Gdzie szukać pomocy i składać dokumenty? Zazwyczaj sprawami stypendiów zajmują się ośrodki pomocy społecznej, czyli popularne MOPS-y lub GOPS-y, rzadziej wydziały oświaty w urzędach gmin. Formularze są dostępne na stronach internetowych tych instytucji. Pamiętaj, że we wniosku musisz wykazać dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów. Jeśli składasz pismo we wrześniu, dokumentujesz zarobki z sierpnia. To istotny szczegół, o którym warto pamiętać przy kompletowaniu zaświadczeń od pracodawcy.

Choć proces zbierania dokumentów i faktur może wydawać się uciążliwy, kwota niemal 2500 zł rocznie jest warta wysiłku. Dla wielu rodzin to szansa na to, by dziecko mogło rozwijać swoje pasje, brać udział w zajęciach sportowych czy po prostu mieć wszystkie niezbędne przybory bez stresu o stan konta. Warto sprawdzić lokalne wytyczne w swojej gminie i dopilnować wrześniowego terminu, aby nie przegapić tej formy wsparcia w nadchodzącym roku szkolnym.