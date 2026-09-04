Barwy szczęścia. Karolina i Bruno urządzą szopkę z drugiego ślubu w hotelu. To cwana zagrywka - ZDJĘCIA

Karolina i Bruno zorganizują kolejny ślub w Polsce. Co wydarzy się w nowych odcinkach "Barw szczęścia"?

Spontaniczna ceremonia w Las Vegas nie była końcem ślubnych emocji w życiu Bruna i Karoliny. Po powrocie do kraju Stański zaczął nabierać wątpliwości, czy bez reszty może zaufać swojej wybrance, z którą przecież połączył go romans jeszcze w trakcie małżeństwa z Bożeną. Dodatkowo Karolina miała wcześniej zawodowe powiązania z jego hotelem, co mogło budzić kolejne obawy.

W związku z tym biznesmen podejmie decyzję o zabezpieczeniu swojego majątku i przed formalną rejestracją amerykańskiego małżeństwa w Polsce, zażąda podpisania intercyzy. Taka propozycja wywoła u Karoliny ogromne niezadowolenie, a kobieta będzie szukać porady prawnej u mecenas Paszkowskiej, chcąc ugrać dla siebie jak najwięcej. Mimo narastających napięć wokół kwestii finansowych, para postanowi wspólnie zapracować na pozytywny wizerunek w prasie.

Ślubna sesja zdjęciowa w kowbojskim stylu w "Barwach szczęścia"

Już w 3405 odcinku serialu "Barwy szczęścia", na fanów produkcji czeka niezwykła, kowbojska sesja zdjęciowa Bruna i Karoliny. Z pozoru romantyczne i efektowne obrazki to tak naprawdę starannie zaplanowana akcja promocyjna, mająca zwrócić uwagę dziennikarzy i przyciągnąć klientów do hotelu. Skupieni na budowaniu swojego idealnego medialnego wizerunku nowożeńcy nawet nie domyślają się, że w tle rozgrywają się dramatyczne wydarzenia.

Zupełnie niezależnie od tych miłosnych uniesień Weronika rozpocznie swoje tajne dochodzenie na terenie hotelu. Jej dziennikarskie śledztwo będzie dotyczyło procederu handlu nielegalnymi lekami oraz narkotykami, a skupienie uwagi reporterów na samym ślubie może okazać się brzemienne w skutkach dla rzekomo beztroskiej pary.

Drugi ślub Bruna i Karoliny w 3407 odcinku "Barw szczęścia" to tylko medialna ustawka

W 3407 odcinku "Barw szczęścia" widzowie będą świadkami, jak Karolina i Bruno pójdą na całość, aranżując w swoim hotelu spektakularną ceremonię ślubną. Nie będzie to jednak prywatne święto dwojga zakochanych, lecz wielka, wyreżyserowana pod obiektywy aparatów inscenizacja, która ma trafić na łamy plotkarskiej prasy i przynieść parze upragniony rozgłos.

Całe to zamieszanie i sztuczność wydarzenia bardzo zniesmaczy Amelię, która poczuje się zawiedziona zachowaniem syna. Kobieta nie zdoła ukryć swojego rozczarowania faktem, że tak intymny moment stał się jedynie marketingowym narzędziem w rękach Bruna. Krytyczne słowa matki nie zrobią jednak na nim i na Karolinie większego wrażenia, ponieważ dla nich najważniejszy będzie rozgłos i udana publikacja w prasie.

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